Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    Выход нового альбома «Аукцыон» превратил в поэтический квест. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, поэзия и поэты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыход нового альбома «Аукцыон» превратил в поэтический квест

    Выход нового альбома «Аукцыон» превратил в поэтический квест

    комментировать

    Выход нового альбома «Аукцыон» превратил в поэтический квест

    Выход нового альбома «Аукцыон» превратил в поэтический квест

      Основатель группы «Аукцыон» Леонид Фёдоров призвал петербуржцев копаться в грязи и искать веселье.

      Музыкант запустил художественную акцию к выходу альбома, записанного совместно с Игорем Крутоголовым на стихи Даниила Хармса.

      Утром 7 апреля на улицах Петербурга появятся 14 пластиковых мешков с портретами писателя. В них будут спрятаны диски с автографами исполнителей. Адреса размещены на сайте hahahaharms.ru.

      Есть и видеоинструкция — новый клип на песню «Гвидон», главный герой которого путешествует по хармсовским местам с теми самыми мешками.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru