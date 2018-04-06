Выход нового альбома «Аукцыон» превратил в поэтический квест

Основатель группы «Аукцыон» Леонид Фёдоров призвал петербуржцев копаться в грязи и искать веселье.
Музыкант запустил художественную акцию к выходу альбома, записанного совместно с Игорем Крутоголовым на стихи Даниила Хармса.
Утром 7 апреля на улицах Петербурга появятся 14 пластиковых мешков с портретами писателя. В них будут спрятаны диски с автографами исполнителей. Адреса размещены на сайте hahahaharms.ru.
Есть и видеоинструкция — новый клип на песню «Гвидон», главный герой которого путешествует по хармсовским местам с теми самыми мешками.
Утром 7 апреля на улицах Петербурга появятся 14 пластиковых мешков с портретами писателя. В них будут спрятаны диски с автографами исполнителей. Адреса размещены на сайте hahahaharms.ru.
Есть и видеоинструкция — новый клип на песню «Гвидон», главный герой которого путешествует по хармсовским местам с теми самыми мешками.
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