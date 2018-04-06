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7 апреля, 13:15
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    В МЧС рассказали о нарушениях в российских ТЦ

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    В МЧС рассказали о нарушениях в российских ТЦ

    В МЧС рассказали о нарушениях в российских ТЦ

    Специалисты МЧС совместно с прокуратурой проверили более восьми тысяч торговых центров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В ходе проверки выяснилось, что персонал более 2 тыс. объектов не обучен мерам пожарной безопасности, а в 1,5 тыс. ТЦ материалы для отделки помещений не соответствуют нормам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

    Из сообщения пресс-службы МЧС: «Специалисты МЧС совместно с сотрудниками прокуратуры провели комплексные проверки пожарной безопасности более чем 8,5 тыс. объектов с массовым пребыванием людей и торговли. Это составляет 50% от общего количества запланированных к проверке объектов, которых всего более 14,5 тыс. По результатам проверки выяснилось, что более чем на 2 тыс. объектов персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1,5 тыс. объектов материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям».

    В ведомстве уточнили, что самыми типичными нарушениями стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и многое другое.

    Из сообщения пресс-службы МЧС: «С руководителями объектов проведено более 7 тыс. совещаний по вопросам обеспечения комплексной безопасности. Организовано порядка 8 тыс. тренировок по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а с обслуживающим персоналом проведено свыше 11 тыс. инструктажей и бесед».

    смотретьОпасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране
    Опасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране
    В министерстве добавили, что все проверки торговых центров будут проведены до конца апреля.

    Напомним, масштабные проверки торговых центров проходят по всей стране после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.

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