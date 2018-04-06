Президент Louis Vuitton стал богатейшим человеком Европы

Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно назван самым богатым человеком Европы.
Состояние Арно оценивается в $70,7 млрд. В рейтинге он обошел основателя группы Inditex (включает в себя такие бренды, как Zara и Massimo Dutti) Амансио Ортегу, состояние которого оценивается в $70,2 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Параллельно Арно занял четверную сточку в списке самых богатых людей планеты. Три первых места в рейтинге агентства занимают американцы — глава Amazon Джефф Безос ($121 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($91,3 млрд) и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($86,3 млрд).
Параллельно Арно занял четверную сточку в списке самых богатых людей планеты. Три первых места в рейтинге агентства занимают американцы — глава Amazon Джефф Безос ($121 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($91,3 млрд) и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($86,3 млрд).
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