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7 апреля, 13:15
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    Президент Louis Vuitton стал богатейшим человеком Европы

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    • Фото: Reuters © 2018, Gonzalo Fuentes
    Президент Louis Vuitton стал богатейшим человеком Европы

    Президент Louis Vuitton стал богатейшим человеком Европы

    Президент Louis Vuitton стал богатейшим человеком Европы
  • Фото: Reuters © 2018, Gonzalo Fuentes

    • Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно назван самым богатым человеком Европы.

    Состояние Арно оценивается в $70,7 млрд. В рейтинге он обошел основателя группы Inditex (включает в себя такие бренды, как Zara и Massimo Dutti) Амансио Ортегу, состояние которого оценивается в $70,2 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

    Параллельно Арно занял четверную сточку в списке самых богатых людей планеты. Три первых места в рейтинге агентства занимают американцы — глава Amazon Джефф Безос ($121 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($91,3 млрд) и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($86,3 млрд).

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