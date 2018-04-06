Белый дом: новые санкции не отменяют подготовку к встрече Путина и Трампа

Вашингтон ввел санкции против крупнейших российских бизнесменов. Однако, как заявили в Белом доме, этот шаг не отменяет намерение Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным.
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США, несмотря на решение ввести новые санкции в отношении России, продолжают работать над подготовкой встречи президентов Путина и Трампа.
Сара Сандерс: «Мы будем продолжать работать над тем, что мы можем. Над тем, чтобы состоялась встреча с Владимиром Путиным в определенный момент».
Говоря о введенных санкциях, Сандерс отметила, что Дональд Трамп тем не менее хочет хороших отношений с Россией, передает «Интерфакс».
Сара Сандерс: «Как президент говорил, он хочет хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий России. В то же время президент останется жестким до тех пор, пока мы не увидим изменений».
Минфин США внес в черный список 24 граждан РФ, в том числе официальных лиц и крупнейших бизнесменов страны. Под ограничения также попали 14 российских структур. Всем попавшим под санкции россиянам отныне запрещено заключать какие-либо сделки на территории США, а все их американские активы, если такие имеются, будут заморожены. В Госдуме и Совфеде уже отреагировали на новые санкции Вашингтона.
Сара Сандерс: «Мы будем продолжать работать над тем, что мы можем. Над тем, чтобы состоялась встреча с Владимиром Путиным в определенный момент».
Говоря о введенных санкциях, Сандерс отметила, что Дональд Трамп тем не менее хочет хороших отношений с Россией, передает «Интерфакс».
Сара Сандерс: «Как президент говорил, он хочет хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий России. В то же время президент останется жестким до тех пор, пока мы не увидим изменений».
Минфин США внес в черный список 24 граждан РФ, в том числе официальных лиц и крупнейших бизнесменов страны. Под ограничения также попали 14 российских структур. Всем попавшим под санкции россиянам отныне запрещено заключать какие-либо сделки на территории США, а все их американские активы, если такие имеются, будут заморожены. В Госдуме и Совфеде уже отреагировали на новые санкции Вашингтона.
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