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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
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    Театральный фестиваль «Встречи в России» посвятили ЧМ-2018. Санкт-Петербург, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТеатральный фестиваль «Встречи в России» посвятили ЧМ-2018

    Театральный фестиваль «Встречи в России» посвятили ЧМ-2018

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    Театральный фестиваль «Встречи в России» посвятили <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Театральный фестиваль «Встречи в России» посвятили ЧМ-2018

    Театральный фестиваль «Встречи в России» посвятили <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      В Петербурге открывается Международный театральный фестиваль «Встречи в России».

      Юбилейный международный форум напомнит гостям о грядущем чемпионате мира по футболу девизом «2:0 в нашу пользу!» «Балтийский дом», как и футбол, объединит народы разных стран. Только в данном случае это представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы и непризнанного Приднестровья, Эстонии, Латвии, а также коллективы Грузии и Израиля.

      Судя по плакатам в фойе, среди главных игроков этого театрального мундиаля русские классики — Гоголь, Лермонтов, Пушкин, по произведениям которых в этом году покажут спектакли. Также на фестивале есть и скамейка советских классиков — Хармса и Шварца, которые на футбольные плакаты не попали.

      Из актеров, которые уже прибыли на фестиваль, составили команду, чтобы сыграть спектакль «Любить по-русски», созданный по произведениям отечественных писателей буквально за неделю с небольшим. Если пользоваться футбольной терминологией, тренером выступил Леонид Алимов — актер и режиссер театра «Балтийский дом». На фестивале такие сценические импровизации проводятся в рамках образовательной программы уже 15 лет.

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