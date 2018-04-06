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7 апреля, 13:15
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    Медведев отметил регулярную работу правительства и Госдумы над ошибками. Госдума, законодательство, Медведев, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев отметил регулярную работу правительства и Госдумы над ошибками

    Медведев отметил регулярную работу правительства и Госдумы над ошибками

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    Медведев отметил регулярную работу правительства и Госдумы над ошибками

    Медведев отметил регулярную работу правительства и Госдумы над ошибками

    Медведев отметил регулярную работу правительства и Госдумы над ошибками

      Думская фракция «Единой России» провела расширенное заседание, на которое пригласили Дмитрия Медведева. Обсуждали работу парламентариев с правительством.

      Премьер отметил, что идеального законотворчества не существует: и министры, и депутаты могут совершать ошибки. Главное — вовремя их исправлять, и это получается, поскольку у кабмина и нижней палаты парламента налажен открытый диалог.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Я считаю сильной стороной нашего сотрудничества в последний год, особенно уже с Государственной думой нынешнего созыва, что эта работа над ошибками проходила регулярно. Мы смотрели, что работает, что не работает. И эту работу, работу над всем законотворческим массивом нужно довести до конца».

      В свою очередь спикер нижней палаты подчеркнул, что каждый второй принятый законопроект был внесен в Госдуму правительством. По мнению Вячеслава Володина, большим достижением сотрудничества законодательной и исполнительной власти можно считать работу, обеспечившую воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.

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