Медведев отметил регулярную работу правительства и Госдумы над ошибками

Думская фракция «Единой России» провела расширенное заседание, на которое пригласили Дмитрия Медведева. Обсуждали работу парламентариев с правительством.

Премьер отметил, что идеального законотворчества не существует: и министры, и депутаты могут совершать ошибки. Главное — вовремя их исправлять, и это получается, поскольку у кабмина и нижней палаты парламента налажен открытый диалог.



Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Я считаю сильной стороной нашего сотрудничества в последний год, особенно уже с Государственной думой нынешнего созыва, что эта работа над ошибками проходила регулярно. Мы смотрели, что работает, что не работает. И эту работу, работу над всем законотворческим массивом нужно довести до конца».



В свою очередь спикер нижней палаты подчеркнул, что каждый второй принятый законопроект был внесен в Госдуму правительством. По мнению Вячеслава Володина, большим достижением сотрудничества законодательной и исполнительной власти можно считать работу, обеспечившую воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.