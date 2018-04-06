Путин призвал обновить пограничную политику РФ с учетом новых угроз

Президент провел расширенное заседание Совета безопасности России, где обсуждали основы государственной пограничной политики. По словам Владимира Путина, граница России должна быть надежно защищена, но при этом открыта для всех, кто пересекает ее законно.
Россия — мировой рекордсмен по количеству стран-соседей — их 18. Документ, который регулирует пограничную политику, был принят еще в 1996 году. Геополитическая ситуация за 20 лет серьезно изменилась, потому и в основы погранполитики необходимо внести корректировки.
В новой редакции есть подробный перечень национальных интересов — раньше такой конкретики не было: обеспечение суверенитета, политической и социальной стабильности на пограничных территориях, безопасности граждан, сохранение природных ресурсов. В списке угроз — международный терроризм, организованная преступность, контрабанда оружия, наркотрафик. Обеспечить надежную охрану границы, при этом придерживаться курса на повышение открытости страны, — такую задачу ставит президент.
Владимир Путин, президент РФ: «Российская граница — мы всегда об этом говорим — должна оставаться хорошо защищенной и при этом быть максимально прозрачной для всех, кто пересекает ее законно и с добрыми намерениями».
Повысить скорость перемещения грузов по территории страны и укрепить позиции Росии как одного из важнейших логистических узлов глобального уровня — эти задачи прозвучали в послании президента Федеральному собранию. И теперь они должны найти отражение в документе, который сегодня был в центре внимания на заседании Совбеза.
Документ об основах государственной пограничной политики обсуждали не только в Кремле, но и на разных площадках, в том числе и на самой, наверное, популярной и открытой — в Интернете. Текст с середины января был доступен онлайн. И любой желающий мог не только его прочитать, но и высказать свои пожелания и предложения.
Окончательный текст будет согласован в ближайшее время, а до 1 октября президент поручил правительству подготовить конкретный план мероприятий по реализации новых основ пограничной политики. И подчеркнул: Россия всегда открыта для сотрудничества с другими странами: от взаимного обмена информацией до проведения совместных операций.
В новой редакции есть подробный перечень национальных интересов — раньше такой конкретики не было: обеспечение суверенитета, политической и социальной стабильности на пограничных территориях, безопасности граждан, сохранение природных ресурсов. В списке угроз — международный терроризм, организованная преступность, контрабанда оружия, наркотрафик. Обеспечить надежную охрану границы, при этом придерживаться курса на повышение открытости страны, — такую задачу ставит президент.
Владимир Путин, президент РФ: «Российская граница — мы всегда об этом говорим — должна оставаться хорошо защищенной и при этом быть максимально прозрачной для всех, кто пересекает ее законно и с добрыми намерениями».
Повысить скорость перемещения грузов по территории страны и укрепить позиции Росии как одного из важнейших логистических узлов глобального уровня — эти задачи прозвучали в послании президента Федеральному собранию. И теперь они должны найти отражение в документе, который сегодня был в центре внимания на заседании Совбеза.
Документ об основах государственной пограничной политики обсуждали не только в Кремле, но и на разных площадках, в том числе и на самой, наверное, популярной и открытой — в Интернете. Текст с середины января был доступен онлайн. И любой желающий мог не только его прочитать, но и высказать свои пожелания и предложения.
Окончательный текст будет согласован в ближайшее время, а до 1 октября президент поручил правительству подготовить конкретный план мероприятий по реализации новых основ пограничной политики. И подчеркнул: Россия всегда открыта для сотрудничества с другими странами: от взаимного обмена информацией до проведения совместных операций.
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