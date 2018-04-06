«Исчерпал возможности по отращиванию бороды»: Явлинский уточнил свое заявление о следующих выборах

Председатель федерального политкомитета «Яблоко» скорректировал свое заявление об участии в следующих выборах президента.
По словам Явлинского, когда он заявил на заседании бюро партии, что исчерпал свои возможности, то имел в виду вовсе не политическую сферу. Политик уточнил, что вовсе не отказывается от возможности участвовать в следующих выборах президента.
Григорий Явлинский: «Когда я выступал в прошлый раз, я говорил об исчерпанности моих возможностей. Я имел в виду, что исчерпал свои возможности по отращиванию бороды, по изменению своего имиджа, внешности. Я больше ничего нового сделать не могу. Во всех остальных смыслах я об исчерпанности возможностей пока не говорил».
При этом он признал, что советовал готовить новых кандидатов, которые смогут выдвинуться на следующих выборах главы государства.
Григорий Явлинский: «Правда, я говорил, что нужны новые кандидаты в президенты. Я хотел с ними помериться силой. Вот, что я хотел сказать».
Явлинский 18 марта на выборах набрал 1,05% голосов, оказавшись на пятом месте по итогам голосования. Уверенную победу одержал Владимир Путин, получивший 76,69%.
Григорий Явлинский: «Когда я выступал в прошлый раз, я говорил об исчерпанности моих возможностей. Я имел в виду, что исчерпал свои возможности по отращиванию бороды, по изменению своего имиджа, внешности. Я больше ничего нового сделать не могу. Во всех остальных смыслах я об исчерпанности возможностей пока не говорил».
При этом он признал, что советовал готовить новых кандидатов, которые смогут выдвинуться на следующих выборах главы государства.
Григорий Явлинский: «Правда, я говорил, что нужны новые кандидаты в президенты. Я хотел с ними помериться силой. Вот, что я хотел сказать».
Явлинский 18 марта на выборах набрал 1,05% голосов, оказавшись на пятом месте по итогам голосования. Уверенную победу одержал Владимир Путин, получивший 76,69%.
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