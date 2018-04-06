СКР проверяет кемеровских чиновников на коррупцию после пожара в «Зимней вишне»

Представители Следственного комитета РФ провели выемку документов в нескольких организациях по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Как сообщается на сайте ведомства, документы были изъяты в региональных органах власти, МЧС, а также контролирующих органах.
Следственный комитет РФ: «Следствием изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах. В настоящее время следователями проводится активная работа по исследованию этих документов».
Также СК намерен дать правовую оценку действиям собственников торгового центра и чиновников.
Следственный комитет РФ: «В ближайшее время следствием будет дана правовая оценка действиям еще ряда лиц, в том числе представителей контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников. Деятельность отдельных чиновников проверяется на предмет коррупционной составляющей. Продолжается установление всех причастных к трагедии».
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. В России был объявлен общенациональный траур. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 7 фигурантам, все они арестованы до 25 мая.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Следственный комитет РФ: «Следствием изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах. В настоящее время следователями проводится активная работа по исследованию этих документов».
Также СК намерен дать правовую оценку действиям собственников торгового центра и чиновников.
Следственный комитет РФ: «В ближайшее время следствием будет дана правовая оценка действиям еще ряда лиц, в том числе представителей контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников. Деятельность отдельных чиновников проверяется на предмет коррупционной составляющей. Продолжается установление всех причастных к трагедии».
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. В России был объявлен общенациональный траур. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 7 фигурантам, все они арестованы до 25 мая.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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