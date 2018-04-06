Олимпийский чемпион Александр Легков объявил о завершении международной карьеры

34-летний лыжник Александр Легков заявил, что завершает международную спортивную карьеру.
Олимпийский чемпион Игр в Сочи по лыжным гонкам Александр Легков сообщил, что больше не будет участвовать в международных соревнованиях. С таким заявлением он выступил в Ханты-Мансийске, передает ТАСС.
Александр Легков: «Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю. Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях я говорю стоп».
Александр Легков — олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призер в эстафете Олимпиады в Сочи. Также он вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призер в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года.
Александр Легков: «Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю. Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях я говорю стоп».
Александр Легков — олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призер в эстафете Олимпиады в Сочи. Также он вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призер в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года.
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