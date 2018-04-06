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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Реки и каналы Петербурга начали освобождать от ледовых оков. Санкт-Петербург, корабли и суда, лед, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРеки и каналы Петербурга начали освобождать от ледовых оков

    Реки и каналы Петербурга начали освобождать от ледовых оков

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    Реки и каналы Петербурга начали освобождать от ледовых оков

    Реки и каналы Петербурга начали освобождать от ледовых оков

    Реки и каналы Петербурга начали освобождать от ледовых оков

      Петербург готовится к открытию навигации.

      Ледокол «Невская застава» провел по Неве первые теплоходы, которые начали вскрывать ледовый покров на реке Фонтанке. В основном работали у мостов, чтобы предотвратить наводнение.

      К тому же, говорят специалисты, даже сейчас в плюсовую температуру находятся экстремалы, которые не могут оценить толщину льда, и выходят на прогулки по рекам и каналам.

      Теплоходы будут работать еще две недели. Им предстоит освободить опоры нескольких крупных городских переправ. После такого вскрытия акватория Невы быстрее начнет избавляться ото льда.

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