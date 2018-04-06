Реки и каналы Петербурга начали освобождать от ледовых оков

Петербург готовится к открытию навигации.

Ледокол «Невская застава» провел по Неве первые теплоходы, которые начали вскрывать ледовый покров на реке Фонтанке. В основном работали у мостов, чтобы предотвратить наводнение.



К тому же, говорят специалисты, даже сейчас в плюсовую температуру находятся экстремалы, которые не могут оценить толщину льда, и выходят на прогулки по рекам и каналам.



Теплоходы будут работать еще две недели. Им предстоит освободить опоры нескольких крупных городских переправ. После такого вскрытия акватория Невы быстрее начнет избавляться ото льда.