Петербургские испытатели показали, как рождаются военные корабли и подлодки

Сотрудники Крыловского научного центра познакомили журналистов с испытаниями моделей кораблей и субмарин в экспериментальном бассейне и ландшафтной трубе.

В одной из частей Крыловского научного центра специалисты выясняют, как ведет себя и насколько устойчив корабль во время сильного ветра или течения. В качестве подопытного кролика выступила желтая субмарина. Специальные установки создали аналогию шестибалльного шторма. Это очень жесткие условия. Говорят, что здесь могут смоделировать любую точку мирового океана в любое время года.



Вячеслав Магаровский, начальник отдела гидроаэродинамики ФГУП «Крыловский государственный научный центр»: «Мы гарантируем это поведение натурного объекта в реальных условиях».



Примерно такая же картина и в глубоководном бассейне. Там испытывают поведение корабля по скоростным параметрам. В первую очередь, как ведут себя винты. Отметим, что гребной винт — одна из самых важных и дорогостоящих деталей.



Сергей Капранцев, начальник лаборатории отделения ходкости кораблей и судов ФГУП «Крыловский государственный научный центр»: «Проект гребного винта для каждого корабля уникален. Гребной винт может быть размером от 2 до 7 метров. И вес этих винтов может достигать 30 тонн. Поэтому правильность проектирования гребных винтов — это важная задача, ошибка в которой привет к серьезным экономическим потерям».



За время существования в центре было испытано около 12 тысяч прототипов кораблей. При этом надо учитывать всего лишь один факт: без подобного анализа ни одни корабль вообще не будет построен.



О секретах современного судостроения рассказывает корреспондент НТВ Александр Щерба.