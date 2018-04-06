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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
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    Петербургские испытатели показали, как рождаются военные корабли и подлодки. Санкт-Петербург, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские испытатели показали, как рождаются военные корабли и подлодки

    Петербургские испытатели показали, как рождаются военные корабли и подлодки

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    Петербургские испытатели показали, как рождаются военные корабли и подлодки

    Петербургские испытатели показали, как рождаются военные корабли и подлодки

    Петербургские испытатели показали, как рождаются военные корабли и подлодки

      Сотрудники Крыловского научного центра познакомили журналистов с испытаниями моделей кораблей и субмарин в экспериментальном бассейне и ландшафтной трубе.

      В одной из частей Крыловского научного центра специалисты выясняют, как ведет себя и насколько устойчив корабль во время сильного ветра или течения. В качестве подопытного кролика выступила желтая субмарина. Специальные установки создали аналогию шестибалльного шторма. Это очень жесткие условия. Говорят, что здесь могут смоделировать любую точку мирового океана в любое время года.

      Вячеслав Магаровский, начальник отдела гидроаэродинамики ФГУП «Крыловский государственный научный центр»: «Мы гарантируем это поведение натурного объекта в реальных условиях».

      Примерно такая же картина и в глубоководном бассейне. Там испытывают поведение корабля по скоростным параметрам. В первую очередь, как ведут себя винты. Отметим, что гребной винт — одна из самых важных и дорогостоящих деталей.

      Сергей Капранцев, начальник лаборатории отделения ходкости кораблей и судов ФГУП «Крыловский государственный научный центр»: «Проект гребного винта для каждого корабля уникален. Гребной винт может быть размером от 2 до 7 метров. И вес этих винтов может достигать 30 тонн. Поэтому правильность проектирования гребных винтов — это важная задача, ошибка в которой привет к серьезным экономическим потерям».

      За время существования в центре было испытано около 12 тысяч прототипов кораблей. При этом надо учитывать всего лишь один факт: без подобного анализа ни одни корабль вообще не будет построен.

      О секретах современного судостроения рассказывает корреспондент НТВ Александр Щерба.

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