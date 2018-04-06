«Мои возможности исчерпаны»: Явлинский отказался участвовать в следующих выборах президента

Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, участвовавший в мартовских выборах президента России, заявил, что больше не будет баллотироваться.
Председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский сообщил, что не намерен принимать участие в следующих выборах главы государства. С таким заявлением он выступил на заседании бюро партии, передает «Интерфакс».
Григорий Явлинский: «Все мои возможности исчерпаны. Ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их».
По его мнению, нового кандидата от партии необходимо искать и готовить уже сейчас. Он отметил, что готов помогать потенциальным претендентам на высший государственный пост, в частности, ездить с ними по стране.
Григорий Явлинский: «Не надо ничего ждать. Потому что потом скажут: „Мы его не знаем! Откуда он взялся как черт из табакерки?“»
Он также добавил, что нужно выработать и новый порядок работы самого «Яблока».
Явлинский на выборах 18 марта набрал 1,05% голосов — его поддержали 769 тысяч 644 человека. Он оказался на пятом месте по итогам голосования. Уверенную победу одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Свои голоса действующему главе государства отдали более 56,4 млн человек.
Григорий Явлинский: «Все мои возможности исчерпаны. Ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их».
По его мнению, нового кандидата от партии необходимо искать и готовить уже сейчас. Он отметил, что готов помогать потенциальным претендентам на высший государственный пост, в частности, ездить с ними по стране.
Григорий Явлинский: «Не надо ничего ждать. Потому что потом скажут: „Мы его не знаем! Откуда он взялся как черт из табакерки?“»
Он также добавил, что нужно выработать и новый порядок работы самого «Яблока».
Явлинский на выборах 18 марта набрал 1,05% голосов — его поддержали 769 тысяч 644 человека. Он оказался на пятом месте по итогам голосования. Уверенную победу одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Свои голоса действующему главе государства отдали более 56,4 млн человек.
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