Facebook оштрафован в Бразилии на 33 млн долларов

Бразильский суд оштрафовал Facebook на 33 миллиона долларов. Решение вынесли в контексте расследования уголовного дела о коррупции в сфере здравоохранения.
Власти Бразилии просили социальную сеть предоставить переписку обвиняемых в приложении WhatsApp, которое принадлежит Facebook с 2014 года. Однако доступ к информации предоставлен не был.
Произошло это на фоне череды громких скандалов. Накануне одна из сотрудниц Facebook заявила, что в другом приложении компании — Messenger — частную переписку сканируют.
Кроме того, продолжает громыхать скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая тайком собирала данные о десятках миллионов пользователей соцсети.
А сегодня выяснилось, что компания удалила сообщения Марка Цукерберга из переписок с пользователями. Похоже на заметание следов. 11 апреля Цукерберга ждут на слушаниях в комитете палаты представителей США.
Произошло это на фоне череды громких скандалов. Накануне одна из сотрудниц Facebook заявила, что в другом приложении компании — Messenger — частную переписку сканируют.
Кроме того, продолжает громыхать скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая тайком собирала данные о десятках миллионов пользователей соцсети.
А сегодня выяснилось, что компания удалила сообщения Марка Цукерберга из переписок с пользователями. Похоже на заметание следов. 11 апреля Цукерберга ждут на слушаниях в комитете палаты представителей США.
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