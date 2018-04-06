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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
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    Facebook оштрафован в Бразилии на 33 млн долларов. Facebook, Бразилия, Интернет, скандалы, соцсети, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВFacebook оштрафован в Бразилии на 33 млн долларов

    Facebook оштрафован в Бразилии на 33 млн долларов

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    Facebook оштрафован в Бразилии на 33 млн долларов

    Facebook оштрафован в Бразилии на 33 млн долларов

    Facebook оштрафован в Бразилии на 33 млн долларов

      Бразильский суд оштрафовал Facebook на 33 миллиона долларов. Решение вынесли в контексте расследования уголовного дела о коррупции в сфере здравоохранения.

      Власти Бразилии просили социальную сеть предоставить переписку обвиняемых в приложении WhatsApp, которое принадлежит Facebook с 2014 года. Однако доступ к информации предоставлен не был.

      Произошло это на фоне череды громких скандалов. Накануне одна из сотрудниц Facebook заявила, что в другом приложении компании — Messenger — частную переписку сканируют.

      Кроме того, продолжает громыхать скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая тайком собирала данные о десятках миллионов пользователей соцсети.

      А сегодня выяснилось, что компания удалила сообщения Марка Цукерберга из переписок с пользователями. Похоже на заметание следов. 11 апреля Цукерберга ждут на слушаниях в комитете палаты представителей США.

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