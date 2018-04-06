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    Юные вокалисты готовятся к новому туру проекта «Ты супер!». дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮные вокалисты готовятся к новому туру проекта «Ты супер!»

    Юные вокалисты готовятся к новому туру проекта «Ты супер!»

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    Юные вокалисты готовятся к новому туру проекта «Ты супер!»

    Юные вокалисты готовятся к новому туру проекта «Ты супер!»

    Юные вокалисты готовятся к новому туру проекта «Ты супер!»

      Они только подружились, но уже пора расставаться. Состав участников шоу НТВ «Ты супер!» после отборочных туров сократился примерно на четверть. Грустить времени нет: впереди — борьба за полуфинал, куда пройдет только каждый третий.

      Отборочный тур проекта «Ты супер!» завершен. Из 80 с лишним участников осталось чуть меньше 60. Дальше начинается тернистый путь в полуфинал. И он будет очень сложным.

      София Командина, участница проекта «Ты супер!»: «Такие ощущения, что, если не пройду, не хочется с учителями прощаться. Участники есть, которых я полюбила».

      Волнуются, естественно, все. Ведь теперь в полуфинал из 60 человек попадут всего лишь 20 участников.

      Александр Харьковский, участник проекта «Ты супер!»: «Когда выступишь, облегчение наступает, что слова не забыл, все хорошо, четыре кнопки, проходишь в следующий тур».

      За восемь недель отборочных туров на сцене телешоу «Ты супер!» разворачивались нешуточные страсти. 13-летняя Яна Лоленко из города Лиски Воронежской области была на грани вылета из проекта.

      Яна Лоленко, участница проекта «Ты супер!»: «Мне нажали две кнопки. Но Вадим Такменёв сказал, что он может отдать свой голос. И вот я дальше прошла».

      Но дальше на чудеса вряд ли можно рассчитывать. Если раньше жюри еще делало какие-то поблажки и закрывало глаза на недочеты, то теперь на это можно не рассчитывать.

      Максим Сидор, участник проекта «Ты супер!»: «Если меня не выберут, поеду домой. Попрощаюсь с друзьями. Может, поплачу».

      Они уже стали одной большой семьей и строят дальнейшие планы, как будут общаться. Всеобщая любимица Василина Понамарёва из Бурятии уже всех пригласила к себе в гости.

      Василина Понамарёва, участница проекта «Ты супер!»: «Мы бы собрались всем селом и приготовили всякие вкусности. Например, шарабан, шашлыки бы нажарили».

      Но пока рано думать о шашлыках. Впереди — серьезная работа и отборочные туры в полуфинал. Ближайший выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу в 20:00.

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