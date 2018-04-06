Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Православные в Страстную пятницу вспоминают страдания и смерть Христа. патриарх, религия, торжества и праздники, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравославные в Страстную пятницу вспоминают страдания и смерть Христа

    Православные в Страстную пятницу вспоминают страдания и смерть Христа

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    Православные в Страстную пятницу вспоминают страдания и смерть Христа

    Православные в Страстную пятницу вспоминают страдания и смерть Христа

    Православные в Страстную пятницу вспоминают страдания и смерть Христа

      У православных христиан сегодня самый скорбный день в году. Верующие вспоминают распятие и смерть Иисуса.

      Богослужение в храме Христа Спасителя совершил патриарх Кирилл. Из алтаря на поклонение вынесли плащаницу с изображением тела Господня. Большой плат будет находиться в центре храма до начала воскресного пасхального богослужения.

      А завтра, 7 апреля, зрители НТВ в прямом эфире смогут стать свидетелями схождения благодатного огня в Иерусалиме. В храме Гроба Господня соберутся тысячи паломников. Трансляция будет также доступна на нашем сайте и в мобильном приложении НТВ. Начало — в 13:15 мск.

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