Дело Скрипаля стало казусом для неимоверного усиления пропагандистской войны. Наши западные партнеры, прежде всего британцы, поддержанные американцами, сделали все, чтобы раскрутить данную историю в максимально антироссийском духе. Такое мнение в эксклюзивном интервью НТВ высказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Мы публикуем полную видеоверсию интервью.
Что касается произошедшего обмена «дипломатическими ударами», то тут, по мнению Торкунова, обращает на себя внимание один нюанс.
«Прецеденты были и в 70-е годы, массовой высылки в том числе. В наших отношениях и с британцами, и с французами, и с американцами. Но вот такого рода скоординированной атаки я, откровенно говоря, не помню. Но хотел бы отметить, что даже при всей скоординированности далеко не все откликнулись на этот призыв».
Торкунов особо отметил в этой связи позиции таких стран, как Австрия и Турция. По его словам, аргументы, которые приводит российская сторона в связи с инцидентом в Солсбери, настолько разумны, настолько сдержанны и понятны, что к ним нельзя не прислушаться.
Ректор МГИМО также рассказал, что уровень исследования России и знаний о России в Соединенных Штатах критически понизился. Старое поколение специалистов, по существу, отстранено от участия в политической жизни, а новое поколение не было взращено. Торкунов напомнил об уроке, который часто забывают на Западе.
«Миттеран сказал, что Россию никогда нельзя унижать. Ну, это когда-то говорил и Бисмарк. Но, вы понимаете, до современных политиков это, видимо, иногда не доходит, что Россия — это страна, которую нельзя унижать. Следовательно, выстраивать отношения, даже когда возникают такие тяжелейшие проблемы, как проблема с этой бедой в Солсбери, надо решать совершенно иначе, чем они пытаются сделать сегодня. Ну нельзя унижать Россию!»
В то же время, по мнению Торкунова, несмотря на сложную геополитическую обстановку, контакты с Западом по общественному, образовательному и научному направлениям необходимо развивать.
Анатолий Торкунов рассказал также о поступающих в МГИМО. Проходной балл ЕГЭ в этот вуз составляет 94,6 для бюджетников и 86 для тех, кто идет на договор. Почти треть поступающих на факультет «Международные отношения» — победители Всероссийской олимпиады по истории. Торкунов не согласился с тезисом о том, что МГИМО — удел исключительно золотой молодежи.
«Сейчас же прием идет по ЕГЭ. А по ЕГЭ получается так, что высокий ЕГЭ имеют очень многие толковые способные ребята — не москвичи и не представители даже Московской области. Поэтому у нас сегодня больше половины, где-то 52% — это ребята из регионов. Это на сегодняшний момент почти все регионы Российской Федерации».
Что касается трудоустройства на дипломатическую работу, то тут, по словам Торкунова, у выпускников МГИМО действительно есть определенные преимущества: заканчивающие университет часто оказываются сильнее и с точки зрения подготовки по иностранным языкам, и с точки зрения профессиональной подготовки, что важно для МИДа.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня в 23:25.
«Прецеденты были и в 70-е годы, массовой высылки в том числе. В наших отношениях и с британцами, и с французами, и с американцами. Но вот такого рода скоординированной атаки я, откровенно говоря, не помню. Но хотел бы отметить, что даже при всей скоординированности далеко не все откликнулись на этот призыв».
Торкунов особо отметил в этой связи позиции таких стран, как Австрия и Турция. По его словам, аргументы, которые приводит российская сторона в связи с инцидентом в Солсбери, настолько разумны, настолько сдержанны и понятны, что к ним нельзя не прислушаться.
Ректор МГИМО также рассказал, что уровень исследования России и знаний о России в Соединенных Штатах критически понизился. Старое поколение специалистов, по существу, отстранено от участия в политической жизни, а новое поколение не было взращено. Торкунов напомнил об уроке, который часто забывают на Западе.
«Миттеран сказал, что Россию никогда нельзя унижать. Ну, это когда-то говорил и Бисмарк. Но, вы понимаете, до современных политиков это, видимо, иногда не доходит, что Россия — это страна, которую нельзя унижать. Следовательно, выстраивать отношения, даже когда возникают такие тяжелейшие проблемы, как проблема с этой бедой в Солсбери, надо решать совершенно иначе, чем они пытаются сделать сегодня. Ну нельзя унижать Россию!»
В то же время, по мнению Торкунова, несмотря на сложную геополитическую обстановку, контакты с Западом по общественному, образовательному и научному направлениям необходимо развивать.
Анатолий Торкунов рассказал также о поступающих в МГИМО. Проходной балл ЕГЭ в этот вуз составляет 94,6 для бюджетников и 86 для тех, кто идет на договор. Почти треть поступающих на факультет «Международные отношения» — победители Всероссийской олимпиады по истории. Торкунов не согласился с тезисом о том, что МГИМО — удел исключительно золотой молодежи.
«Сейчас же прием идет по ЕГЭ. А по ЕГЭ получается так, что высокий ЕГЭ имеют очень многие толковые способные ребята — не москвичи и не представители даже Московской области. Поэтому у нас сегодня больше половины, где-то 52% — это ребята из регионов. Это на сегодняшний момент почти все регионы Российской Федерации».
Что касается трудоустройства на дипломатическую работу, то тут, по словам Торкунова, у выпускников МГИМО действительно есть определенные преимущества: заканчивающие университет часто оказываются сильнее и с точки зрения подготовки по иностранным языкам, и с точки зрения профессиональной подготовки, что важно для МИДа.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня в 23:25.
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