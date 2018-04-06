Молдавский телеканал оштрафован за показ послания Путина Федеральному собранию

Молдавский телеканал Prime оштрафован на 4,2 тысячи долларов за трансляцию послания президента России к Федеральному собранию. В Конституционном совете по телерадиовещанию Молдавии расценили это как нарушение закона «О борьбе с иностранной пропагандой».
В отношении Prime провели проверку после того, как канал показал обращение Путина к Федеральному собранию, передает РИА Новости. Проверка была инициирована из-за обращения общественной организации WatchDog.md.
В результате молдавский Конституционный совет по радиовещанию пришел к выводу, что канал должен был отказаться от ретрансляции. А показав послание президента РФ, канал грубо нарушил Кодекс телевидения и радио, так как в послании Путина «превалировали сообщения о превосходстве России над другими странами». Речь идет о разработке нового стратегического небаллистического оружия в России, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, а также о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию.
Телеканалу Prime придется выплатить 70 тысяч леев (около 4,2 тысячи долларов). Это максимально возможная сумма штрафа за подобное нарушение.
В результате молдавский Конституционный совет по радиовещанию пришел к выводу, что канал должен был отказаться от ретрансляции. А показав послание президента РФ, канал грубо нарушил Кодекс телевидения и радио, так как в послании Путина «превалировали сообщения о превосходстве России над другими странами». Речь идет о разработке нового стратегического небаллистического оружия в России, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, а также о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию.
Телеканалу Prime придется выплатить 70 тысяч леев (около 4,2 тысячи долларов). Это максимально возможная сумма штрафа за подобное нарушение.
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