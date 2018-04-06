Путин уволил 11 генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей ряда генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС. Текст указа размещен на официальном
интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, от должностей освобождены генералы МВД, ФСИН, СКР и МЧС. В общей сложности должностей лишились 11 генералов.
Своим указом Путин освободил от занимаемых должностей генерал-майора полиции Бугаева Павла Ивановича, заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД; генерал-майора внутренней службы Быкова Андрея Викторовича, начальника Научно-исследовательского института ФСИН; генерал-майора полиции Гука Александра Ивановича, начальника Уральского юридического института МВД.
Также должностей лишились генерал-полковник внутренней службы Дагиров Шамсутдин Шарабутдинович, начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС; генерал-лейтенант юстиции Задорин Валерий Юрьевич, руководитель следственного управления СКР по Свердловской области; генерал-лейтенант юстиции Напалков Игорь Валерьевич, руководитель ГСУ СКР по Красноярскому краю.
Кроме этого, от занимаемых должностей Путин освободил: генерал-майора полиции Первухина Александра Сергеевича, министра внутренних дел по Удмуртской Республике; генерал-майора юстиции Сергеева Александра Викторовича, руководителя СУ СКР по Белгородской области; генерал-лейтенанта юстиции Трошина Олега Александровича, руководителя СУ СКР по Пензенской области; генерал-майора юстиции Тушмалова Олега Николаевича, руководителя СУ СКР по Псковской области; генерал-майора юстиции Шевченко Виталия Михайловича, заместителя начальника ГУ МВД по Волгоградской области начальника Главного следственного управления.
Своим указом Путин освободил от занимаемых должностей генерал-майора полиции Бугаева Павла Ивановича, заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД; генерал-майора внутренней службы Быкова Андрея Викторовича, начальника Научно-исследовательского института ФСИН; генерал-майора полиции Гука Александра Ивановича, начальника Уральского юридического института МВД.
Также должностей лишились генерал-полковник внутренней службы Дагиров Шамсутдин Шарабутдинович, начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС; генерал-лейтенант юстиции Задорин Валерий Юрьевич, руководитель следственного управления СКР по Свердловской области; генерал-лейтенант юстиции Напалков Игорь Валерьевич, руководитель ГСУ СКР по Красноярскому краю.
Кроме этого, от занимаемых должностей Путин освободил: генерал-майора полиции Первухина Александра Сергеевича, министра внутренних дел по Удмуртской Республике; генерал-майора юстиции Сергеева Александра Викторовича, руководителя СУ СКР по Белгородской области; генерал-лейтенанта юстиции Трошина Олега Александровича, руководителя СУ СКР по Пензенской области; генерал-майора юстиции Тушмалова Олега Николаевича, руководителя СУ СКР по Псковской области; генерал-майора юстиции Шевченко Виталия Михайловича, заместителя начальника ГУ МВД по Волгоградской области начальника Главного следственного управления.
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