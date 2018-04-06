Дипломатами не рождаются, дипломатами становятся. Как попасть в университет, который считается кузницей кадров для российского МИДа?
Правда ли, что у «золотых деток» при поступлении — привилегии? Кто из европейских политиков способен принимать решения самостоятельно, а не под диктовку из Брюсселя и Вашингтона? В чём особенность истерии вокруг дела Скрипаля? О каком уроке истории и почему постоянно забывают на Западе? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.
О желающих стать дипломатами
Интерес к мидовской службе сохраняется, тем более что в обстановке непростой сегодняшней это даёт даже такой дополнительный драйв. Потому что все понимают, что сегодня эта служба на переднем фронте находится.
Об абитуриентах
Идут ребята с отличным ЕГЭ за 90. У нас 94,6 ЕГЭ средний для бюджетников. И 86 для тех, кто идёт на договор…
Больше половины, где-то 52% — это ребята из регионов. В приёмной кампании прошлого года 72 региона были представлены поступившими в университет.
О первокурсниках
Раньше до 20 процентов доходило отчисление, сейчас где-то 12–15 процентов. У нас много ниже, чем в Европе: в Германии той же и во Франции.
О наставниках
Десятки практиков принимают участие в нашей учебной работе. Послов, наверное, десятка два-три участвуют в работе. На постоянной основе тоже человек 20 послов опытнейших, знаменитейших послов работают в университете после отставки.
Об экспорте образования
У нас много учится иностранных студентов, полторы тысячи… Это иностранцы из 56 стран. И мы могли бы серьёзно нарастить наши усилия по экспорту образовательных услуг (такую задачу правительство сегодня ставит), но у нас сдерживающий фактор самый главный — это проживание.
О высылке российских дипломатов
Прецеденты были и в 70-е годы, массовой высылки в том числе, в наших отношениях и с британцами, и с французами, и с американцами. Но вот такого рода скоординированной атаки я, откровенно говоря, не помню. Но хотел бы отметить, что даже при всей скоординированности далеко не все откликнулись на этот призыв.
О поведении Лондона в деле Скрипаля
То, что мы слышим, иногда просто не поддается логическому объяснению… Я уже не говорю, что они иногда позволяют себе не просто недипломатический язык, а язык, который напоминает лондонский базар XIX века…
До современных политиков, видимо, иногда не доходит, что Россия — это страна, которую нельзя унижать. Следовательно, выстраивать отношения, даже когда возникают такие тяжелейшие проблемы, как беда в Солсбери, надо совершенно иначе, чем они пытаются сделать сегодня.
О том, что американцы знают о России
Уровень исследования России, знания России страшно понизился в Америке. Старое поколение, по существу, отстранено от участия в политической жизни, а новое поколение не было взращено.
О президенте Франции
Макрон — самостоятельный политик, и мы ещё, хочется верить, увидим немало его очень самостоятельных шагов… Вообще, у меня такое впечатление, что он хотел бы в современной Франции играть роль, которую в свое время сыграл Де Голль.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 9 апреля, в 23:25. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О желающих стать дипломатами
Интерес к мидовской службе сохраняется, тем более что в обстановке непростой сегодняшней это даёт даже такой дополнительный драйв. Потому что все понимают, что сегодня эта служба на переднем фронте находится.
Об абитуриентах
Идут ребята с отличным ЕГЭ за 90. У нас 94,6 ЕГЭ средний для бюджетников. И 86 для тех, кто идёт на договор…
Больше половины, где-то 52% — это ребята из регионов. В приёмной кампании прошлого года 72 региона были представлены поступившими в университет.
О первокурсниках
Раньше до 20 процентов доходило отчисление, сейчас где-то 12–15 процентов. У нас много ниже, чем в Европе: в Германии той же и во Франции.
О наставниках
Десятки практиков принимают участие в нашей учебной работе. Послов, наверное, десятка два-три участвуют в работе. На постоянной основе тоже человек 20 послов опытнейших, знаменитейших послов работают в университете после отставки.
Об экспорте образования
У нас много учится иностранных студентов, полторы тысячи… Это иностранцы из 56 стран. И мы могли бы серьёзно нарастить наши усилия по экспорту образовательных услуг (такую задачу правительство сегодня ставит), но у нас сдерживающий фактор самый главный — это проживание.
О высылке российских дипломатов
Прецеденты были и в 70-е годы, массовой высылки в том числе, в наших отношениях и с британцами, и с французами, и с американцами. Но вот такого рода скоординированной атаки я, откровенно говоря, не помню. Но хотел бы отметить, что даже при всей скоординированности далеко не все откликнулись на этот призыв.
О поведении Лондона в деле Скрипаля
То, что мы слышим, иногда просто не поддается логическому объяснению… Я уже не говорю, что они иногда позволяют себе не просто недипломатический язык, а язык, который напоминает лондонский базар XIX века…
До современных политиков, видимо, иногда не доходит, что Россия — это страна, которую нельзя унижать. Следовательно, выстраивать отношения, даже когда возникают такие тяжелейшие проблемы, как беда в Солсбери, надо совершенно иначе, чем они пытаются сделать сегодня.
О том, что американцы знают о России
Уровень исследования России, знания России страшно понизился в Америке. Старое поколение, по существу, отстранено от участия в политической жизни, а новое поколение не было взращено.
О президенте Франции
Макрон — самостоятельный политик, и мы ещё, хочется верить, увидим немало его очень самостоятельных шагов… Вообще, у меня такое впечатление, что он хотел бы в современной Франции играть роль, которую в свое время сыграл Де Голль.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 9 апреля, в 23:25. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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