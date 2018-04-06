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    На НТВ — интервью ректора МГИМО Анатолия Торкунова. дипломатия, НТВ, вузы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа НТВ — интервью ректора МГИМО Анатолия Торкунова

    На НТВ — интервью ректора МГИМО Анатолия Торкунова

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    На НТВ — интервью ректора МГИМО Анатолия Торкунова

    На НТВ — интервью ректора МГИМО Анатолия Торкунова

    На НТВ — интервью ректора МГИМО Анатолия Торкунова

      Дипломатами не рождаются, дипломатами становятся. Как попасть в университет, который считается кузницей кадров для российского МИДа?

      Правда ли, что у «золотых деток» при поступлении — привилегии? Кто из европейских политиков способен принимать решения самостоятельно, а не под диктовку из Брюсселя и Вашингтона? В чём особенность истерии вокруг дела Скрипаля? О каком уроке истории и почему постоянно забывают на Западе? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

      О желающих стать дипломатами

      Интерес к мидовской службе сохраняется, тем более что в обстановке непростой сегодняшней это даёт даже такой дополнительный драйв. Потому что все понимают, что сегодня эта служба на переднем фронте находится.

      Об абитуриентах

      Идут ребята с отличным ЕГЭ за 90. У нас 94,6 ЕГЭ средний для бюджетников. И 86 для тех, кто идёт на договор…

      Больше половины, где-то 52% — это ребята из регионов. В приёмной кампании прошлого года 72 региона были представлены поступившими в университет.

      О первокурсниках

      Раньше до 20 процентов доходило отчисление, сейчас где-то 12–15 процентов. У нас много ниже, чем в Европе: в Германии той же и во Франции.

      О наставниках

      Десятки практиков принимают участие в нашей учебной работе. Послов, наверное, десятка два-три участвуют в работе. На постоянной основе тоже человек 20 послов опытнейших, знаменитейших послов работают в университете после отставки.

      Об экспорте образования

      У нас много учится иностранных студентов, полторы тысячи… Это иностранцы из 56 стран. И мы могли бы серьёзно нарастить наши усилия по экспорту образовательных услуг (такую задачу правительство сегодня ставит), но у нас сдерживающий фактор самый главный — это проживание.

      О высылке российских дипломатов

      Прецеденты были и в 70-е годы, массовой высылки в том числе, в наших отношениях и с британцами, и с французами, и с американцами. Но вот такого рода скоординированной атаки я, откровенно говоря, не помню. Но хотел бы отметить, что даже при всей скоординированности далеко не все откликнулись на этот призыв.

      О поведении Лондона в деле Скрипаля

      То, что мы слышим, иногда просто не поддается логическому объяснению… Я уже не говорю, что они иногда позволяют себе не просто недипломатический язык, а язык, который напоминает лондонский базар XIX века…

      До современных политиков, видимо, иногда не доходит, что Россия — это страна, которую нельзя унижать. Следовательно, выстраивать отношения, даже когда возникают такие тяжелейшие проблемы, как беда в Солсбери, надо совершенно иначе, чем они пытаются сделать сегодня.

      О том, что американцы знают о России

      Уровень исследования России, знания России страшно понизился в Америке. Старое поколение, по существу, отстранено от участия в политической жизни, а новое поколение не было взращено.

      О президенте Франции

      Макрон — самостоятельный политик, и мы ещё, хочется верить, увидим немало его очень самостоятельных шагов… Вообще, у меня такое впечатление, что он хотел бы в современной Франции играть роль, которую в свое время сыграл Де Голль.

      Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 9 апреля, в 23:25. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.

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