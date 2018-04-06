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7 апреля, 13:15
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    СМИ: Пучдемон вышел из немецкой тюрьмы

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    • Фото: Reuters © 2018, Fabian Bimmer
    СМИ: Пучдемон вышел из немецкой тюрьмы

    СМИ: Пучдемон вышел из немецкой тюрьмы

    СМИ: Пучдемон вышел из немецкой тюрьмы
  • Фото: Reuters © 2018, Fabian Bimmer

    • Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вышел в пятницу из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер под залог в 75 тыс. евро.

    Прямо у стен тюрьмы Пучдемона встретили многочисленные сторонники и журналисты.

    Выступая с заявлением для прессы, он поблагодарил всех за солидарность и поддержку, в том числе на немецком языке, сообщает телеканал n-tv.

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    Экс-глава каталонского правительства был задержан в Германии 25 марта. В Испании бывшему лидеру Каталонии грозит 30 лет тюрьмы по обвинению в организации госпереворота и растрате государственных средств.

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