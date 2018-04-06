Шикарные похороны карибского «хозяина мира» потрясли Сеть

На небольшом карибском острове Тринидад прошли шикарные похороны местного миллионера Шерона Сухедо. Видео церемонии прощания с владельцем крупного агентства недвижимости появилось в открытом доступе и потрясло всех.

Крупного владельца недвижимости и любителя дорогих авто застрелили во дворе его тещи. Полиция и друзья уверены, что за убийством стоят конкуренты, которые якобы давно охотились на бизнесмена.



На похоронах было море цветов и килограммы золота. На Шерона надели все его цепи, перстни, а прямо в золотой гроб за 50 тысяч долларов положили его любимые ботинки. Потом всем присутствующим раздали футболки с его именем, а самого усопшего полили дорогим шампанским — по 100 долларов за бутылку.



Миллионы Сухедо зарабатывал с музыкой. Участвовал в гонках, выигрывал кубки, которыми очень гордился. При этом всегда осыпал подарками своих помощников и телохранителей.



К роскоши и драгоценностям у Шерона была едва ли не патологическая страсть, рассказывают его друзья. На небольшом острове с населением меньше полутора миллионов человек ему принадлежала целая империя — два частных самолета, восемь скоростных катеров, автобусы, 15 люксовых иномарок, с десяток домов и квартир и золотые украшения, которые вообще никто не считал. За это на острове его прозвали хозяином мира, пусть и небольшого. В свои 33 года он жил на полную катушку и даже в последний путь отправился на шикарном Bentley и под музыку. Специально для церемонии прощания родственники заказали огромный трейлер с колонками.



Тело эпатажного миллионера кремировали по старым обычаям — на погребальном костре, но с брызгами шампанского.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».