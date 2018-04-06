Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Шикарные похороны карибского «хозяина мира» потрясли Сеть. миллионеры и миллиардеры, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШикарные похороны карибского «хозяина мира» потрясли Сеть

    Шикарные похороны карибского «хозяина мира» потрясли Сеть

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    Шикарные похороны карибского «хозяина мира» потрясли Сеть

    Шикарные похороны карибского «хозяина мира» потрясли Сеть

    Шикарные похороны карибского «хозяина мира» потрясли Сеть

      На небольшом карибском острове Тринидад прошли шикарные похороны местного миллионера Шерона Сухедо. Видео церемонии прощания с владельцем крупного агентства недвижимости появилось в открытом доступе и потрясло всех.

      Крупного владельца недвижимости и любителя дорогих авто застрелили во дворе его тещи. Полиция и друзья уверены, что за убийством стоят конкуренты, которые якобы давно охотились на бизнесмена.

      На похоронах было море цветов и килограммы золота. На Шерона надели все его цепи, перстни, а прямо в золотой гроб за 50 тысяч долларов положили его любимые ботинки. Потом всем присутствующим раздали футболки с его именем, а самого усопшего полили дорогим шампанским — по 100 долларов за бутылку.

      Миллионы Сухедо зарабатывал с музыкой. Участвовал в гонках, выигрывал кубки, которыми очень гордился. При этом всегда осыпал подарками своих помощников и телохранителей.

      К роскоши и драгоценностям у Шерона была едва ли не патологическая страсть, рассказывают его друзья. На небольшом острове с населением меньше полутора миллионов человек ему принадлежала целая империя — два частных самолета, восемь скоростных катеров, автобусы, 15 люксовых иномарок, с десяток домов и квартир и золотые украшения, которые вообще никто не считал. За это на острове его прозвали хозяином мира, пусть и небольшого. В свои 33 года он жил на полную катушку и даже в последний путь отправился на шикарном Bentley и под музыку. Специально для церемонии прощания родственники заказали огромный трейлер с колонками.

      Тело эпатажного миллионера кремировали по старым обычаям — на погребальном костре, но с брызгами шампанского.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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