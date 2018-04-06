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7 апреля, 13:15
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    Водитель УАЗа на скорости протаранил иномарку в Челябинске: видео. автомобили, ДТП, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель УАЗа на скорости протаранил иномарку в Челябинске: видео

    Водитель УАЗа на скорости протаранил иномарку в Челябинске: видео

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    Водитель УАЗа на скорости протаранил иномарку в Челябинске: видео

    Водитель УАЗа на скорости протаранил иномарку в Челябинске: видео

    Водитель УАЗа на скорости протаранил иномарку в Челябинске: видео

      Краш-тест для чужой иномарки устроил водитель из Челябинска. И теперь задача полицейских разобраться: случайно ли он протаранил машину.

      Судя по снятым кадрам, водитель за рулем УАЗа на большой скорости влетел в черную легковушку. Двигатель автомобиля был запущен, но, к счастью, водителя в нем не было.

      Вероятный виновник аварии заявил, что уходил от столкновения с бетономешалкой. А вот водитель разбитой легковушки предположил, что ДТП было подстроено и, дескать, так ему решили отомстить конкуренты.

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