Водитель УАЗа на скорости протаранил иномарку в Челябинске: видео

Краш-тест для чужой иномарки устроил водитель из Челябинска. И теперь задача полицейских разобраться: случайно ли он протаранил машину.

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ДТП

Челябинск

Судя по снятым кадрам, водитель за рулем УАЗа на большой скорости влетел в черную легковушку. Двигатель автомобиля был запущен, но, к счастью, водителя в нем не было.



Вероятный виновник аварии заявил, что уходил от столкновения с бетономешалкой. А вот водитель разбитой легковушки предположил, что ДТП было подстроено и, дескать, так ему решили отомстить конкуренты.