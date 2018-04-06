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7 апреля, 13:15
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    Ульяновские следователи ищут виновных в падении ледяной глыбы на девочку. дети и подростки, детские сады, снег, Ульяновск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУльяновские следователи ищут виновных в падении ледяной глыбы на девочку

    Ульяновские следователи ищут виновных в падении ледяной глыбы на девочку

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    Ульяновские следователи ищут виновных в падении ледяной глыбы на девочку

    Ульяновские следователи ищут виновных в падении ледяной глыбы на девочку

    Ульяновские следователи ищут виновных в падении ледяной глыбы на девочку

      Жители Ульяновска стали свидетелями не вполне обычной картины. Сотрудники полиции несли на руках расколовшуюся ледяную глыбу, которая упала на ребенка на территории детского сада. Пятилетняя девочка попала в больницу. У матери претензии не к воспитателям, а к человеку, который не имеет никакого отношения к этому дошкольному учреждению.

      В отдел полиции доставили нестандартные улики. Осколки глыбы надо было быстро — пока таять не начали — измерить и со всех ракурсов сфотографировать. Место происшествия — территория детского сада, сама льдина рухнула с крыши соседнего дома: ударилась о дерево и раскололась на части, одна из них — довольно крупная — отлетела прямо в девочку, которая гуляла у веранды под присмотром воспитателей. Маме пострадавшей сообщили: травмы весьма серьезные и потребуют длительного лечения.

      Мама девочки: «Трещина в черепе и внутричерепная гематома».

      Несколько часов девочка жаловалась на сильную головную боль, из носа шла кровь. В настоящее время она уже чувствует себя лучше, впрочем, в больнице, скорее всего, придется провести не одну неделю. Дело в Следственном комитете возбудили по весьма серьезной статье: «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

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