Хейли: Россия никогда не будет другом США

Россия никогда не будет другом Соединённых Штатов. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе выступления в Университете Дьюка в Северной Каролине.
Никки Хейли: «В нашей стране идут споры, является ли Россия нашим другом. На самом деле это неправильный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом».
Однако отсутствие дружбы не говорит о том, что США не хотят поддерживать с Россией рабочие отношения, добавила она. По словам Хейли, Вашингтон сотрудничает с Москвой, когда ему это выгодно, а в нужных случаях — наносит удар.
Никки Хейли: «Мы не хотим быть другом того, кому не можем верить. А сейчас между США и Россией нет доверия».
В феврале этого года Хейли уже заявляла, что Россия не является другом Соединённых Штатов. При этом она отмечала, что подобная ситуация сохранится, пока российское правительство «придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас».
Однако отсутствие дружбы не говорит о том, что США не хотят поддерживать с Россией рабочие отношения, добавила она. По словам Хейли, Вашингтон сотрудничает с Москвой, когда ему это выгодно, а в нужных случаях — наносит удар.
Никки Хейли: «Мы не хотим быть другом того, кому не можем верить. А сейчас между США и Россией нет доверия».
В феврале этого года Хейли уже заявляла, что Россия не является другом Соединённых Штатов. При этом она отмечала, что подобная ситуация сохранится, пока российское правительство «придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас».
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