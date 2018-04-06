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    Хейли: Россия никогда не будет другом США

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    • Фото: Reuters © 2018, Jorge Cabrera
    Хейли: Россия никогда не будет другом США

    Хейли: Россия никогда не будет другом США

    Хейли: Россия никогда не будет другом США
  • Фото: Reuters © 2018, Jorge Cabrera

    • Россия никогда не будет другом Соединённых Штатов. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе выступления в Университете Дьюка в Северной Каролине.

    Никки Хейли: «В нашей стране идут споры, является ли Россия нашим другом. На самом деле это неправильный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом».

    Однако отсутствие дружбы не говорит о том, что США не хотят поддерживать с Россией рабочие отношения, добавила она. По словам Хейли, Вашингтон сотрудничает с Москвой, когда ему это выгодно, а в нужных случаях — наносит удар.

    Никки Хейли: «Мы не хотим быть другом того, кому не можем верить. А сейчас между США и Россией нет доверия».

    В феврале этого года Хейли уже заявляла, что Россия не является другом Соединённых Штатов. При этом она отмечала, что подобная ситуация сохранится, пока российское правительство «придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас».

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