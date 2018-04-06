Устроивший истерику Панин не смог спасти от ареста свой BMW

Алексей Панин в новом образе выступил перед судебными приставами, которые приехали арестовывать его BMW. Более миллиона рублей — это сумма штрафов ГИБДД, которые актер не оплатил. Когда исполнители пытались зачитать постановление суда, артист неожиданно начал корчиться от боли, а затем заявил, что оглох.
Панин устроил представление для судебных приставов, которые решили изъять арестованную за долги иномарку. Актер держал приставов в напряжении с первых минут. Сначала закрылся в машине и не хотел выходить. Потом принялся перекладывать вещи из багажника. При этом то и дело повторял, что ему срочно нужно в больницу и вообще у него есть свои приставы.
Алексей Панин: «Я живу во Владимирской области. Присылайте все моим приставам. Мне мои приставы все расскажут».
В общей сложности Панин задолжал более миллиона рублей. Это и неуплата алиментов, и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Ему давали шанс исправиться, но Панин остался верен своему амплуа.
И хотя он говорит, что слухи о его аморальном поведении слишком преувеличены, признаётся: сомнительный эпатаж и подчас не поддающиеся здравому смыслу выходки сделали его популярным, но не в актерской среде, а скорее, в Интернете.
Иномарку у актера все же изъяли и в ближайшее время выставят на торги. Если конечно, Панин в 10-дневный срок не рассчитается по долгам.
Подробности — в видеоматериале.
Алексей Панин: «Я живу во Владимирской области. Присылайте все моим приставам. Мне мои приставы все расскажут».
В общей сложности Панин задолжал более миллиона рублей. Это и неуплата алиментов, и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Ему давали шанс исправиться, но Панин остался верен своему амплуа.
И хотя он говорит, что слухи о его аморальном поведении слишком преувеличены, признаётся: сомнительный эпатаж и подчас не поддающиеся здравому смыслу выходки сделали его популярным, но не в актерской среде, а скорее, в Интернете.
Иномарку у актера все же изъяли и в ближайшее время выставят на торги. Если конечно, Панин в 10-дневный срок не рассчитается по долгам.
Подробности — в видеоматериале.
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