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    Устроивший истерику Панин не смог спасти от ареста свой BMW. автомобили, артисты, знаменитости, Москва, скандалы, судебные приставы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУстроивший истерику Панин не смог спасти от ареста свой BMW

    Устроивший истерику Панин не смог спасти от ареста свой BMW

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    Устроивший истерику Панин не смог спасти от ареста свой BMW

    Устроивший истерику Панин не смог спасти от ареста свой BMW

    Устроивший истерику Панин не смог спасти от ареста свой BMW

      Алексей Панин в новом образе выступил перед судебными приставами, которые приехали арестовывать его BMW. Более миллиона рублей — это сумма штрафов ГИБДД, которые актер не оплатил. Когда исполнители пытались зачитать постановление суда, артист неожиданно начал корчиться от боли, а затем заявил, что оглох.

      Панин устроил представление для судебных приставов, которые решили изъять арестованную за долги иномарку. Актер держал приставов в напряжении с первых минут. Сначала закрылся в машине и не хотел выходить. Потом принялся перекладывать вещи из багажника. При этом то и дело повторял, что ему срочно нужно в больницу и вообще у него есть свои приставы.

      Алексей Панин: «Я живу во Владимирской области. Присылайте все моим приставам. Мне мои приставы все расскажут».

      В общей сложности Панин задолжал более миллиона рублей. Это и неуплата алиментов, и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Ему давали шанс исправиться, но Панин остался верен своему амплуа.

      И хотя он говорит, что слухи о его аморальном поведении слишком преувеличены, признаётся: сомнительный эпатаж и подчас не поддающиеся здравому смыслу выходки сделали его популярным, но не в актерской среде, а скорее, в Интернете.

      Иномарку у актера все же изъяли и в ближайшее время выставят на торги. Если конечно, Панин в 10-дневный срок не рассчитается по долгам.

      Подробности — в видеоматериале.

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