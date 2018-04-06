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    Как в пятизвездочном отеле: журналист НТВ побывал в секретном ВИП-бункере сирийских боевиков. войны и вооруженные конфликты, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКак в пятизвездочном отеле: журналист НТВ побывал в секретном ВИП-бункере сирийских боевиков

    Как в пятизвездочном отеле: журналист НТВ побывал в секретном ВИП-бункере сирийских боевиков

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    Как в пятизвездочном отеле: журналист НТВ побывал в секретном <nobr>ВИП-бункере</nobr> сирийских боевиков

    Как в пятизвездочном отеле: журналист НТВ побывал в секретном ВИП-бункере сирийских боевиков

    Как в пятизвездочном отеле: журналист НТВ побывал в секретном <nobr>ВИП-бункере</nobr> сирийских боевиков

      Более 50 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Сегодня об этом сообщили в Минобороны РФ. Людям начали выдавать новые документы взамен утерянных. Ремонтные бригады восстанавливают инфраструктуру и электроснабжение. А в одном из освобожденных городов сирийские военные обнаружили секретные катакомбы. Боевики оборудовали под землей бункер для своих семей — с мраморными полами, удобными кроватями и современным медицинским оборудованием.

      Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, в Восточной Гуте взрывы раздаются примерно каждые десять минут. Но местные жители не спешат бежать в укрытия: это работают саперы сирийской армии, уничтожающие фугасы и мины-ловушки, установленные боевиками. В Сакбе после ожесточенных уличных боев осталось немного целых зданий, но первым делом сирийские власти отправили в города Восточной Гуты сотрудников государственной электрической компании.

      Съемочная группа нашего телеканала побывала в одном из самых необычных туннелей боевиков. Стены похожи на стены пятизвездочного отеля. В нем прятались жены и дети высокопоставленных боевиков.

      Кое-где пол выложен мрамором, стены отделаны огромными кафельными плитами — строилось на года. Можно увидеть небольшие палаты, где есть кровати, матрасы и холодильники. В каждую из подобных комнат подведено электричество. А еще есть несколько операционных, где находится современное западное медицинское оборудование и большое количество дефицитных медикаментов. У избранных было все, чтобы жить в комфорте и безопасности.

      В ближайшее время все найденное оборудование и медикаменты будут перевезены в больницу Сакбы, где лечение смогут получить все жители этого города.

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