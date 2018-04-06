Путин провел телефонный разговор с Макроном

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что сегодня президент Владимир Путин провел телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Дмитрий Песков: «Президент сегодня работает в Москве, совсем недавно закончился телефонный разговор с Макроном».
На сайте Кремля сообщается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Путин и Макрон обменялись мнениями по сирийскому вопросу. Также президент России рассказал своему коллеге о договоренностях, которые были достигнуты в Анкаре на саммите Россия — Иран — Турция.
Из сообщения Кремля: «Была отмечена необходимость продвижения процесса политического урегулирования путем выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога, а также важность скорейшего формирования в Женеве под эгидой ООН Конституционного комитета».
Кроме того, президенты обсудили завершающуюся в Восточной Гуте беспрецедентную по масштабам операцию по спасению мирных жителей и выводу боевиков. Путин подчеркнул важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи в Сирии в соответствии с резолюцией 2401 СБ ООН. Стороны в ходе разговора выразили готовность продолжать консультации по вопросам урегулирования кризиса в Сирии.
Также Путин и Макрон обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений с учетом предстоящего визита президента Франции в РФ. Как ожидается, Макрон посетит Москву в мае.
Дмитрий Песков: «Президент сегодня работает в Москве, совсем недавно закончился телефонный разговор с Макроном».
На сайте Кремля сообщается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Путин и Макрон обменялись мнениями по сирийскому вопросу. Также президент России рассказал своему коллеге о договоренностях, которые были достигнуты в Анкаре на саммите Россия — Иран — Турция.
Из сообщения Кремля: «Была отмечена необходимость продвижения процесса политического урегулирования путем выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога, а также важность скорейшего формирования в Женеве под эгидой ООН Конституционного комитета».
Кроме того, президенты обсудили завершающуюся в Восточной Гуте беспрецедентную по масштабам операцию по спасению мирных жителей и выводу боевиков. Путин подчеркнул важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи в Сирии в соответствии с резолюцией 2401 СБ ООН. Стороны в ходе разговора выразили готовность продолжать консультации по вопросам урегулирования кризиса в Сирии.
Также Путин и Макрон обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений с учетом предстоящего визита президента Франции в РФ. Как ожидается, Макрон посетит Москву в мае.
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