Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку нескольких СМИ

Роскомнадзор направил в Facebook письмо с требованием пояснить ограничение доступа к ряду аккаунтов российских СМИ. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Из сообщения ведомства: «Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос с требованием пояснить позицию компании в связи с фактом ограничения доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в одноименной социальной сети, а также в принадлежащем компании Facebook сервисе Instagram».
Как считают в Роскомнадзоре, политика Facebook в отношении российских пользователей является «недружественной», что подтверждается последними шагами соцсети, сообщает РИА Новости. Ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ «ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России», отмечают в ведомстве.
На этой неделе аккаунты «Федерального агентства новостей», «Невских новостей», «Журналистской правды» и ряда других СМИ заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Издания посчитали блокировку политической цензурой. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что платформа ограничила доступ к 270 страницам, связанным с деятельностью Агентства интернет-исследований (IRA). По его словам, «это российское агентство постоянно обманывало и манипулировало людьми в Америке, Европе и России».
Как считают в Роскомнадзоре, политика Facebook в отношении российских пользователей является «недружественной», что подтверждается последними шагами соцсети, сообщает РИА Новости. Ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ «ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России», отмечают в ведомстве.
На этой неделе аккаунты «Федерального агентства новостей», «Невских новостей», «Журналистской правды» и ряда других СМИ заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Издания посчитали блокировку политической цензурой. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что платформа ограничила доступ к 270 страницам, связанным с деятельностью Агентства интернет-исследований (IRA). По его словам, «это российское агентство постоянно обманывало и манипулировало людьми в Америке, Европе и России».
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