Правительство обсудит с бизнесом варианты ответа на американские пошлины

Российские компании готовят свои предложения о мерах по защите от пошлин США на сталь и алюминий. Об этом сообщил
вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минэнерго.
Обсудить варианты ответа на американские пошлины правительство планирует в конце апреля. Вице-премьер пояснил, что изначально планировалось поднять этот вопрос в рамках Красноярского экономического форума, который пройдет 12–14 апреля, однако в итоге было решено отложить обсуждение на несколько дней, чтобы лучше подготовиться.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Сейчас компании готовят свои предложения. Будем их обсуждать. Сначала думали, в Красноярске. Потом решили на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше».
Дворкович добавил, что перечня американских товаров, которые могут затронуть пошлины, пока нет.
О том, что Москва готовит ответ на решение американских властей ввести пошлины на сталь и алюминий, ранее говорил замглавы министерства экономического развития Алексей Груздев.
Тем временем Китай уже объявил, что готов к торговой войне с США, и инициировал разбирательства по ситуации с пошлинами в ВТО.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Сейчас компании готовят свои предложения. Будем их обсуждать. Сначала думали, в Красноярске. Потом решили на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше».
Дворкович добавил, что перечня американских товаров, которые могут затронуть пошлины, пока нет.
О том, что Москва готовит ответ на решение американских властей ввести пошлины на сталь и алюминий, ранее говорил замглавы министерства экономического развития Алексей Груздев.
Тем временем Китай уже объявил, что готов к торговой войне с США, и инициировал разбирательства по ситуации с пошлинами в ВТО.
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