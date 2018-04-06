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    Правительство обсудит с бизнесом варианты ответа на американские пошлины

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    Правительство обсудит с бизнесом варианты ответа на американские пошлины

    Правительство обсудит с бизнесом варианты ответа на американские пошлины

    Российские компании готовят свои предложения о мерах по защите от пошлин США на сталь и алюминий. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минэнерго.

    Обсудить варианты ответа на американские пошлины правительство планирует в конце апреля. Вице-премьер пояснил, что изначально планировалось поднять этот вопрос в рамках Красноярского экономического форума, который пройдет 12–14 апреля, однако в итоге было решено отложить обсуждение на несколько дней, чтобы лучше подготовиться.

    Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Сейчас компании готовят свои предложения. Будем их обсуждать. Сначала думали, в Красноярске. Потом решили на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше».

    Дворкович добавил, что перечня американских товаров, которые могут затронуть пошлины, пока нет.

    О том, что Москва готовит ответ на решение американских властей ввести пошлины на сталь и алюминий, ранее говорил замглавы министерства экономического развития Алексей Груздев.

    Тем временем Китай уже объявил, что готов к торговой войне с США, и инициировал разбирательства по ситуации с пошлинами в ВТО.

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