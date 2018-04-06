Машков прокомментировал назначение на пост худрука «Табакерки»

Ставший худруком знаменитой «Табакерки» народный артист России Владимир Машков прокомментировал свое назначение.
Актер признался, что новый пост — это огромная ответственность, но он чувствует не волнение, а крайнюю степень собранности.
Владимир Машков: «Это действительно огромная ответственность. Я не волнуюсь, потому что это моя жизнь. Я чувствую себя в крайней степени собранности. Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать».
Машков отметил, что продолжит дело Станиславского и будет руководить театром согласно традициям, которые заложил его учитель.
Владимир Машков: «У меня есть планы, мне не нравится слово „кардинальные“, мне нравится слово „созидательные“. Мы взрослые люди, мы должны двигаться дальше, приумножая наследие нашего великого учителя. Не будем торопиться, будем двигаться последовательно, не пропустив ни одного элемента».
Машков заменил на посту худрука «Табакерки» основателя театра Олега Табакова, который скончался 12 марта на 83-м году жизни.
Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и «Табакерка» для него является родным театром. Здесь он поставил три спектакля: «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер». Машков снял два фильма: «Сирота Казанская» и «Папа». Актер снялся более чем в 60 картинах у самых известных режиссеров. Артист — лауреат премии «Ника», «Золотой орел», ТЭФИ.
Владимир Машков: «Это действительно огромная ответственность. Я не волнуюсь, потому что это моя жизнь. Я чувствую себя в крайней степени собранности. Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать».
Машков отметил, что продолжит дело Станиславского и будет руководить театром согласно традициям, которые заложил его учитель.
Владимир Машков: «У меня есть планы, мне не нравится слово „кардинальные“, мне нравится слово „созидательные“. Мы взрослые люди, мы должны двигаться дальше, приумножая наследие нашего великого учителя. Не будем торопиться, будем двигаться последовательно, не пропустив ни одного элемента».
Машков заменил на посту худрука «Табакерки» основателя театра Олега Табакова, который скончался 12 марта на 83-м году жизни.
Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и «Табакерка» для него является родным театром. Здесь он поставил три спектакля: «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер». Машков снял два фильма: «Сирота Казанская» и «Папа». Актер снялся более чем в 60 картинах у самых известных режиссеров. Артист — лауреат премии «Ника», «Золотой орел», ТЭФИ.
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