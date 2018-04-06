НТВ получил Гран-при Golden Print Awards

Телеканал НТВ был награжден призом национальной премии в области медиарекламы, учрежденной в 2017 году руководством крупнейших российских издательских домов.

Ежегодная премия Golden Print Awards призвана отмечать самые яркие и масштабные кампании медиарекламы. В экспертный совет премии входят руководители издательских домов. Лауреатам вручается статуэтка, выполненная в форме слитка золота.



Алексей Земский, генеральный директор НТВ: «Любая профессиональная премия — это большая честь. Но сегодня мы с вами присутствуем при уникальном случае, когда Гран-при премии, учрежденной одним медиаресурсом, присуждается другому медиаресурсу. Это свидетельствует о консолидации индустрии в условиях стремительной фрагментации аудитории и поиска традиционными медиа новых способов коммуникации. Хотя приз присужден телеканалу НТВ, в выигрыше наши телезрители, так как именно для них мы придумываем и воплощаем в жизнь маркетинговые кампании».

