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7 апреля, 13:15
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    НТВ получил Гран-при Golden Print Awards

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    НТВ получил <nobr>Гран-при</nobr> Golden Print Awards

    НТВ получил Гран-при Golden Print Awards

    НТВ получил <nobr>Гран-при</nobr> Golden Print Awards

    Телеканал НТВ был награжден призом национальной премии в области медиарекламы, учрежденной в 2017 году руководством крупнейших российских издательских домов.

    Ежегодная премия Golden Print Awards призвана отмечать самые яркие и масштабные кампании медиарекламы. В экспертный совет премии входят руководители издательских домов. Лауреатам вручается статуэтка, выполненная в форме слитка золота.

    Алексей Земский, генеральный директор НТВ: «Любая профессиональная премия — это большая честь. Но сегодня мы с вами присутствуем при уникальном случае, когда Гран-при премии, учрежденной одним медиаресурсом, присуждается другому медиаресурсу. Это свидетельствует о консолидации индустрии в условиях стремительной фрагментации аудитории и поиска традиционными медиа новых способов коммуникации. Хотя приз присужден телеканалу НТВ, в выигрыше наши телезрители, так как именно для них мы придумываем и воплощаем в жизнь маркетинговые кампании».

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