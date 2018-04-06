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7 апреля, 13:15
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    Обвиняемые в убийстве почтальона пенсионерка и ее сын получили 32 года на двоих

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    Обвиняемые в убийстве почтальона пенсионерка и ее сын получили 32 года на двоих

    Обвиняемые в убийстве почтальона пенсионерка и ее сын получили 32 года на двоих

    В Екатеринбурге пенсионерка и ее 30-летний сын выслушали приговор за убийство пришедшей к ним домой женщины-почтальона.

    Обвиняемая Людмила Рыжкова получила 16 лет и 6 месяцев, ее сын Константин Рыжков — 15 лет и 6 месяцев.

    Из сообщения прокуратуры: «Свердловский областной суд назначил Людмиле Рыжковой наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, ее 30-летнему сыну Константину Рыжкову — в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год».

    Семнадцатого февраля прошлого года женщина-почтальон пришла в квартиру обвиняемых, чтобы отдать пенсию хозяйке квартиры. Мать ударила ее электрошокером, после чего ее сын нанес почтальону несколько ударов кулаком и стал удерживать ее. Пострадавшей нанесли несколько ударов ножом. После этого злоумышленники обмотали почтальона полиэтиленовой пленкой, скотчем, полиэтиленовыми пакетами и веревкой. Смерть женщины наступила от удушья.

    Сообщалось, что обвиняемые завладели 240 тысячами рублей, принадлежавшими отделению Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, и двумя сотовыми телефонами погибшей. Обвиняемые перенесли тело убитой женщины на лестничную клетку этажом ниже.

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