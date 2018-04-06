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    «Мне больно!»: Панин устроил «спектакль» перед приставами во время ареста его BMW. автомобили, аресты, артисты, судебные приставы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Мне больно!»: Панин устроил «спектакль» перед приставами во время ареста его BMW

    «Мне больно!»: Панин устроил «спектакль» перед приставами во время ареста его BMW

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    «Мне больно!»: Панин устроил «спектакль» перед приставами во время ареста его BMW

    «Мне больно!»: Панин устроил «спектакль» перед приставами во время ареста его BMW

    «Мне больно!»: Панин устроил «спектакль» перед приставами во время ареста его BMW

      Известный скандальными выходками Алексей Панин проявил свой актерский талант перед приставами, которые арестовывали его BMW.

      Судебные приставы остановили BMW Алексея Панина, чтобы арестовать машину из-за неуплаты многочисленных штрафов. В ответ артист устроил настоящий «спектакль».

      Сначала Панин заперся в машине. Но, поняв, что скрыться не удастся, так как автомобиль окружили со всех сторон, артист вышел из салона, открыл багажник и стал собирать вещи. Пока приставы зачитывали ему постановление, он кричал, что ничего не слышит из-за сильной боли и ему необходимо как можно скорее попасть в больницу.

      Алексей Панин: «Мне сейчас очень больно, понимаете? Пожалуйста, не мучайте меня».

      Но, очевидно, артист слух не утратил. Когда приставы начали объяснять ему, где будет храниться авто во время ареста, Панин в ответ закричал: «Я не знаю, где она будет храниться. Я живу во Владимирской области, присылайте все моим приставам». Закончив сборы, артист быстрым шагом удалился.

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