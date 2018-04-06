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    Полпред Бабич опроверг хранение «Новичка» в Шиханах

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    Полпред Бабич опроверг хранение «Новичка» в Шиханах

    Полпред Бабич опроверг хранение «Новичка» в Шиханах

    В России прокомментировали появившиеся в британской прессе утверждения о том, что газ «Новичок», которым, предположительно, отравили шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, был произведен или когда-то хранился в Саратовской области.

    В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе газ «Новичок». Об этом заявил «Интерфаксу» бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

    Михаил Бабич: «Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся».

    Информацию том, что в городе Шиханы якобы производили или хранили газ «Новичок», в интервью агентству ТАСС опроверг и депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков.

    Николай Панков: «Шиханы — муниципальное образование, которое как раз входит в Балаковский район Саратовской области, это мой избирательный округ. Последний раз слышали о военных Шиханах тогда, когда Россия начала процесс уничтожения химического оружия, это было лет 20 назад».

    Депутат подчеркнул: «В моем округе никогда не хранилось химическое оружие».

    смотретьБританские СМИ разразились новыми «сенсациями» о деле Скрипалей
    Британские СМИ разразились новыми «сенсациями» о деле Скрипалей
    Накануне таблоид Sun сообщил, что секретная лаборатория, в которой создали яд для шпиона, находится в спальном районе Москвы, в Ясеневе. Выяснилось, что это не точно, поскольку другое издание — The Times — сегодня раскрыло совершенно другое место и даже окрестило его «российским Портон-Дауном». Таким образом, секретная лаборатория из Ясенева переехала… в Саратовскую область, а именно — в город Шиханы. Интересно, что обе газеты — британские, и обе ссылаются на некие источники в английских спецслужбах. Получается, что то ли таблоиды работают с какими-то разными спецслужбами, то ли у британской разведки нет единого мнения о местонахождении «российского Портон-Дауна».

    смотретьThe Times назвала предполагаемое место производства «Новичка»
    The Times назвала предполагаемое место производства «Новичка»
    The Times также утверждает, что именно лаборатория в Саратовской области разрабатывала отравляющее вещество на протяжении последнего десятилетия. И как раз о ней британские власти говорили во время брифинга для стран-союзников, дабы «убедить мировых лидеров, что именно Москва стоит за отравлением Скрипаля». По итогам той встречи западные страны решили выслать 150 российских дипломатов.

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