Владимир Машков возглавил «Табакерку»

Художественным руководителем знаменитой «Табакерки» стал народный артист России Владимир Машков.
Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представили нового худрука труппе театра в пятницу, сообщает РИА Новости.
Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.
Мэтр не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе этого театра. Возглавить «Табакерку» сразу предложили Машкову, одному из учеников Олега Павловича.
Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.
Мэтр не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе этого театра. Возглавить «Табакерку» сразу предложили Машкову, одному из учеников Олега Павловича.
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