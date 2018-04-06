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    Владимир Машков возглавил «Табакерку»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    Владимир Машков возглавил «Табакерку»

    Владимир Машков возглавил «Табакерку»

    Владимир Машков возглавил «Табакерку»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

    • Художественным руководителем знаменитой «Табакерки» стал народный артист России Владимир Машков.

    Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представили нового худрука труппе театра в пятницу, сообщает РИА Новости.

    Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.

    смотретьОлега Табакова похоронили рядом с Броневым, Зельдиным и Глазуновым
    Олега Табакова похоронили рядом с Броневым, Зельдиным и Глазуновым
    Мэтр не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе этого театра. Возглавить «Табакерку» сразу предложили Машкову, одному из учеников Олега Павловича.



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