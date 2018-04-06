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    Ввоз овощей и фруктов из Абхазии возобновится 10 апреля. Абхазия, импорт, Минсельхоз РФ, насекомые, сельское хозяйство, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВвоз овощей и фруктов из Абхазии возобновится 10 апреля

    Ввоз овощей и фруктов из Абхазии возобновится 10 апреля

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    Ввоз овощей и фруктов из Абхазии возобновится 10 апреля

    Ввоз овощей и фруктов из Абхазии возобновится 10 апреля

    Ввоз овощей и фруктов из Абхазии возобновится 10 апреля

      Россия с 10 апреля снова разрешает ввозить цветы, фрукты и овощи из Абхазии. Запрет ввели 2 апреля из-за распространения в республике коричнево-мраморного клопа.

      Теперь в Минсельхозе говорят, что власти Абхазии приняли меры, например, мобилизовали население, которое вручную собрало 10,5 млн особей клопа, который еще не вышел из зимней спячки.

      Эксперты говорят, что коричнево-мраморный клоп — очень опасный противник, потому что многояден. Он может повредить около 100 видов растений.

      В Минсельхозе Абхазии поблагодарили население за борьбу с вредителем и пообещали, что продолжат уничтожать клопа и после отмены ограничений со стороны России. Теперь на очереди химическая обработка. Что и когда опрыскивать, будут объяснять в местном телеэфире.

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