Ввоз овощей и фруктов из Абхазии возобновится 10 апреля

Россия с 10 апреля снова разрешает ввозить цветы, фрукты и овощи из Абхазии. Запрет ввели 2 апреля из-за распространения в республике коричнево-мраморного клопа.

Теперь в Минсельхозе говорят, что власти Абхазии приняли меры, например, мобилизовали население, которое вручную собрало 10,5 млн особей клопа, который еще не вышел из зимней спячки.



Эксперты говорят, что коричнево-мраморный клоп — очень опасный противник, потому что многояден. Он может повредить около 100 видов растений.



В Минсельхозе Абхазии поблагодарили население за борьбу с вредителем и пообещали, что продолжат уничтожать клопа и после отмены ограничений со стороны России. Теперь на очереди химическая обработка. Что и когда опрыскивать, будут объяснять в местном телеэфире.