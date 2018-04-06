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    Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси. Минфин РФ, страхование, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси

    Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси

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    Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси

    Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси

    Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси

      В России вскоре может появиться новый вид обязательного страхования — Минфин поддержал идею ввести страховку для пассажиров такси.

      Сейчас такси — это единственный пассажирский транспорт, где нет обязательного страхования ответственности перевозчика. То есть если случится авария, пострадавшие клиенты могут рассчитывать только на компенсации по ОСАГО — максимум 500 тысяч рублей. А пассажиры автобусов, например, застрахованы на сумму до 2 миллионов.

      В Минфине заявили, что поддерживают законопроект, который вводит обязательное страхование пассажиров такси. Документ уже внесли в Госдуму. С 1 декабря страховку уже ввели в «Яндекс.Такси», а Uber, как пишет газета «Коммерсант», сейчас ведет переговоры со страховщиками.

      Представители агрегаторов убеждают, что на ценах это не отразится. Расходы на страховые взносы они не называют, но источники говорят о 1–1,5 руб. в стоимости поездки.

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