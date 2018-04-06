Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси

В России вскоре может появиться новый вид обязательного страхования — Минфин поддержал идею ввести страховку для пассажиров такси.
Сейчас такси — это единственный пассажирский транспорт, где нет обязательного страхования ответственности перевозчика. То есть если случится авария, пострадавшие клиенты могут рассчитывать только на компенсации по ОСАГО — максимум 500 тысяч рублей. А пассажиры автобусов, например, застрахованы на сумму до 2 миллионов.
В Минфине заявили, что поддерживают законопроект, который вводит обязательное страхование пассажиров такси. Документ уже внесли в Госдуму. С 1 декабря страховку уже ввели в «Яндекс.Такси», а Uber, как пишет газета «Коммерсант», сейчас ведет переговоры со страховщиками.
Представители агрегаторов убеждают, что на ценах это не отразится. Расходы на страховые взносы они не называют, но источники говорят о 1–1,5 руб. в стоимости поездки.
В Минфине заявили, что поддерживают законопроект, который вводит обязательное страхование пассажиров такси. Документ уже внесли в Госдуму. С 1 декабря страховку уже ввели в «Яндекс.Такси», а Uber, как пишет газета «Коммерсант», сейчас ведет переговоры со страховщиками.
Представители агрегаторов убеждают, что на ценах это не отразится. Расходы на страховые взносы они не называют, но источники говорят о 1–1,5 руб. в стоимости поездки.
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