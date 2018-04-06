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    У безработного 21-летнего москвича украли Mercedes Gelandewagen

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    У безработного 21-летнего москвича украли Mercedes Gelandewagen

    У безработного <nobr>21-летнего</nobr> москвича украли Mercedes Gelandewagen

    Безработный житель столицы заявил в полицию об угоне автомобиля. У него украли Mercedes Gelandewagen стоимостью около 8 миллионов рублей.

    21-летний житель Москвы обратился в полицию ночью 5 апреля около 03:00. Он заявил, что его Mercedes Gelandewagen, который он припарковал возле дома на улице Новаторов, исчез. Об этом сообщает РИА Новости.

    Молодой человек оставил автомобиль на улице Новаторов вечером 29 марта, а пропажу обнаружил только спустя несколько дней. Сумма ущерба, по данным полиции, составила около 8 миллионов рублей.

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