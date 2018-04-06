У безработного 21-летнего москвича украли Mercedes Gelandewagen

Безработный житель столицы заявил в полицию об угоне автомобиля. У него украли Mercedes Gelandewagen стоимостью около 8 миллионов рублей.
21-летний житель Москвы обратился в полицию ночью 5 апреля около 03:00. Он заявил, что его Mercedes Gelandewagen, который он припарковал возле дома на улице Новаторов, исчез. Об этом сообщает РИА Новости.
Молодой человек оставил автомобиль на улице Новаторов вечером 29 марта, а пропажу обнаружил только спустя несколько дней. Сумма ущерба, по данным полиции, составила около 8 миллионов рублей.
Молодой человек оставил автомобиль на улице Новаторов вечером 29 марта, а пропажу обнаружил только спустя несколько дней. Сумма ущерба, по данным полиции, составила около 8 миллионов рублей.
Комментарии