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7 апреля, 13:15
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    Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы

    1 комментарий

    Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы

    <nobr>Экс-президент</nobr> Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы

    Суд в Южной Корее вынес приговор бывшей главе государства Пак Кын Хе. Она приговорена к 24 годам тюремного заключения за коррупционные преступления и злоупотребление властью.

    В Центральном районном суде Сеула вынесли приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе по 18 пунктам обвинения. Она приговорена к 24 годам лишения свободы.

    Суд признал бывшую главу государства виновной в разглашении государственной тайны, вымогательствах, получении взяток и злоупотреблении властью.

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    Сама подсудимая на оглашение не пришла. По данным следствия, экс-президент участвовала в мошеннических схемах своей близкой подруги, которую называют не иначе как серым кардиналом правительства Пак. Женщина, пользуясь покровительством президента, получала крупные взятки от бизнесменов в обмен на преференции для компаний. Ранее ее приговорили к 20 годам тюрьмы. Это дело привело к импичменту Пак Кын Хе.

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