В пятницу в Москве воздух прогреется до 15 градусов тепла

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает в этот день жителей столичного региона.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в пятницу в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь.
Днем воздух в столице прогреется до 13–15 градусов тепла, а в Подмосковье от 11 до 16 градусов. Ветер южный 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
В ночь на субботу в столице температура не опустится до минусовых значений и сугробы продолжат таять. Возможен небольшой дождь. А в разных районах Московской области температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.
Днем воздух в столице прогреется до 13–15 градусов тепла, а в Подмосковье от 11 до 16 градусов. Ветер южный 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
В ночь на субботу в столице температура не опустится до минусовых значений и сугробы продолжат таять. Возможен небольшой дождь. А в разных районах Московской области температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.
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