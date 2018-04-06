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7 апреля, 13:15
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    В пятницу в Москве воздух прогреется до 15 градусов тепла

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    В пятницу в Москве воздух прогреется до 15 градусов тепла

    В пятницу в Москве воздух прогреется до 15 градусов тепла

    В пятницу в Москве воздух прогреется до 15 градусов тепла
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает в этот день жителей столичного региона.

    Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в пятницу в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь.

    Днем воздух в столице прогреется до 13–15 градусов тепла, а в Подмосковье от 11 до 16 градусов. Ветер южный 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

    В ночь на субботу в столице температура не опустится до минусовых значений и сугробы продолжат таять. Возможен небольшой дождь. А в разных районах Московской области температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

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