Освобожденный капитан сейнера «Норд» впервые пообщался с журналистами

В четверг вечером Херсонский суд освободил
из-под стражи в зале суда капитана российского судна «Норд», которое украинские пограничники незаконно удерживают уже более 10 суток.
Срок задержания Владимира Горбенко истек накануне вечером, после чего его должны были отпустить из изолятора временного содержания. Но заседание суда сперва перенесли на пятницу, затем его все же решили провести поздним вечером в четверг. В итоге Владимира Горбенко освободили из-под стражи прямо в зале суда, но только временно: до основного разбирательства.
Сегодня, как ожидается, капитану изберут меру пресечения. Сразу из зала суда Горбенко отправился в больницу на обследование: у капитана проблемы с сердцем, он перенес два тяжелых сердечных приступа.
А перед этим Владимиру Горбенко, впервые с момента задержания, удалось пообщаться с журналистами. Он рассказал, что ему пришлось несколько часов ждать в машине начала заседания суда.
Владимир Горбенко, капитан российского рыболовецкого судна «Норд»: «Меня там из изолятора временного содержания вывели, надели наручники, погрузили в автомобиль, как я понимаю, погранвойск. Потому что в ней были пограничники. И сюда доставили. Подвезли к суду, и мы стояли до часу. Потом им поступила команда, меня завезли во двор, там мы еще час простояли».
Напомним, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали российский сейнер «Норд» с экипажем из 10 человек. Судно доставили в порт Бердянска и арестовали. Экипаж судна по-прежнему остается в порту. От моряков требовали, чтобы они признали себя украинцами, хотя у них российское гражданство. Рыбаков обвинили в нарушении порядка въезда в Крым. Капитану сейнера может грозить до пяти лет лишения свободы.
Посольство РФ в Киеве требует немедленно допустить дипломатов к задержанным российским гражданам, но украинская сторона игнорирует эти законные требования.
Сегодня, как ожидается, капитану изберут меру пресечения. Сразу из зала суда Горбенко отправился в больницу на обследование: у капитана проблемы с сердцем, он перенес два тяжелых сердечных приступа.
А перед этим Владимиру Горбенко, впервые с момента задержания, удалось пообщаться с журналистами. Он рассказал, что ему пришлось несколько часов ждать в машине начала заседания суда.
Владимир Горбенко, капитан российского рыболовецкого судна «Норд»: «Меня там из изолятора временного содержания вывели, надели наручники, погрузили в автомобиль, как я понимаю, погранвойск. Потому что в ней были пограничники. И сюда доставили. Подвезли к суду, и мы стояли до часу. Потом им поступила команда, меня завезли во двор, там мы еще час простояли».
Напомним, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали российский сейнер «Норд» с экипажем из 10 человек. Судно доставили в порт Бердянска и арестовали. Экипаж судна по-прежнему остается в порту. От моряков требовали, чтобы они признали себя украинцами, хотя у них российское гражданство. Рыбаков обвинили в нарушении порядка въезда в Крым. Капитану сейнера может грозить до пяти лет лишения свободы.
Посольство РФ в Киеве требует немедленно допустить дипломатов к задержанным российским гражданам, но украинская сторона игнорирует эти законные требования.
Комментарии