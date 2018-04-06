Умер режиссер «Могилы светлячков» Исао Такахата

Знаменитый японский мультипликатор Исао Такахата скончался в возрасте 82 лет.
Как передает телеканал NHK, знаменитый японский режиссер, сценарист и продюсер анимационного кино Исао Такахата умер 5 апреля в одной из токийских больниц.
В 1985 году Исао Такахата, Хаяо Миядзаки и продюсер Тосио Судзуки основали анимационную студию Ghibli. Такахата был продюсером таких фильмов своего друга Миядзаки, как «Небесный замок Лапута» и «Навсикая из долины ветров». Он также продюсировал франко-японскую «Красную черепаху» режиссера Михеля Дудока де Вита, вышедшую на экраны в 2016 году.
Наибольшую известность сценаристу и режиссеру Тахакате принес анимационный фильм о войне 1988 года «Могила светлячков». Еще во времена СССР невероятной популярностью у маленьких зрителей пользовался его мультфильм 1979 года «Таро, сын дракона». А полнометражный мультфильм «Сказание о принцессе Кагуя» в 2013 году номинировался на премию «Оскар».
В 1985 году Исао Такахата, Хаяо Миядзаки и продюсер Тосио Судзуки основали анимационную студию Ghibli. Такахата был продюсером таких фильмов своего друга Миядзаки, как «Небесный замок Лапута» и «Навсикая из долины ветров». Он также продюсировал франко-японскую «Красную черепаху» режиссера Михеля Дудока де Вита, вышедшую на экраны в 2016 году.
Наибольшую известность сценаристу и режиссеру Тахакате принес анимационный фильм о войне 1988 года «Могила светлячков». Еще во времена СССР невероятной популярностью у маленьких зрителей пользовался его мультфильм 1979 года «Таро, сын дракона». А полнометражный мультфильм «Сказание о принцессе Кагуя» в 2013 году номинировался на премию «Оскар».
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