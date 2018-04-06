Журналисты НТВ выяснили, где России можно найти чудотворные реликвии

Как в современном мире электронных гаджетов люди становятся свидетелями необъяснимых исцелений? И в каких малоизвестных и труднодоступных уголках России можно найти чудотворные святые реликвии?
До Пасхи остается несколько дней. Это особое время для православных, многие воспринимают его как испытание для веры. И ведь даже в нашем современном мире люди нередко становятся свидетелями необъяснимых чудес. Специальный репортаж корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
История у каждого своя, но ее финал все эти люди назовут одинаково — чудом исцеления.
Иеромонах Мефодий, доктор богословия: «Не исцеление ради фокуса какого-то, а исцеление ради того, чтобы человек получил определённый, как сейчас говорят, massage — послание от Бога».
Клирик Храма Казанской иконы Божьей Матери в Вырице, доктор богословия иеромонах Мефодий современным языком объясняет древние святые истины.
Иеромонах Мефодий: «Почему именно здесь происходит исцеление? Потому что здесь жил святой Серафим Вырицкий. Серафим Вырицкий — не маг, не экстрасенс».
Но именно к его мощам приезжают в поисках не только гармонии души, но и здоровья тела. Старшая свечница храма Ольга собрала сотни историй чудесноого исцеления. Всё началось, когда на территории храма выкопали техническую скважину.
Ольга Марашан: «Вдруг подходит женщина, и говорит: „А где у вас тут источник батюшки Серафима?“ Какой источник? У нас источника нет. А у нее болезнь кожи была непонятная».
Ольга рассказывает, что женщину тогда пожалели, дали обычной, как им тогда казалось, воды из-под крана.
Ольга Марашан: «Она к нам приехала снова. Показывает лицо, руки. А кожа чистенькая».
История разлетелась по миру, теперь сюда приезжают тысячи паломников.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
История у каждого своя, но ее финал все эти люди назовут одинаково — чудом исцеления.
Иеромонах Мефодий, доктор богословия: «Не исцеление ради фокуса какого-то, а исцеление ради того, чтобы человек получил определённый, как сейчас говорят, massage — послание от Бога».
Клирик Храма Казанской иконы Божьей Матери в Вырице, доктор богословия иеромонах Мефодий современным языком объясняет древние святые истины.
Иеромонах Мефодий: «Почему именно здесь происходит исцеление? Потому что здесь жил святой Серафим Вырицкий. Серафим Вырицкий — не маг, не экстрасенс».
Но именно к его мощам приезжают в поисках не только гармонии души, но и здоровья тела. Старшая свечница храма Ольга собрала сотни историй чудесноого исцеления. Всё началось, когда на территории храма выкопали техническую скважину.
Ольга Марашан: «Вдруг подходит женщина, и говорит: „А где у вас тут источник батюшки Серафима?“ Какой источник? У нас источника нет. А у нее болезнь кожи была непонятная».
Ольга рассказывает, что женщину тогда пожалели, дали обычной, как им тогда казалось, воды из-под крана.
Ольга Марашан: «Она к нам приехала снова. Показывает лицо, руки. А кожа чистенькая».
История разлетелась по миру, теперь сюда приезжают тысячи паломников.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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