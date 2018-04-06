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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Журналисты НТВ выяснили, где России можно найти чудотворные реликвии. здоровье, православие, религия, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖурналисты НТВ выяснили, где России можно найти чудотворные реликвии

    Журналисты НТВ выяснили, где России можно найти чудотворные реликвии

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    Журналисты НТВ выяснили, где России можно найти чудотворные реликвии

    Журналисты НТВ выяснили, где России можно найти чудотворные реликвии

    Журналисты НТВ выяснили, где России можно найти чудотворные реликвии

      Как в современном мире электронных гаджетов люди становятся свидетелями необъяснимых исцелений? И в каких малоизвестных и труднодоступных уголках России можно найти чудотворные святые реликвии?

      До Пасхи остается несколько дней. Это особое время для православных, многие воспринимают его как испытание для веры. И ведь даже в нашем современном мире люди нередко становятся свидетелями необъяснимых чудес. Специальный репортаж корреспондента НТВ Михаила Плахотника.

      История у каждого своя, но ее финал все эти люди назовут одинаково — чудом исцеления.

      Иеромонах Мефодий, доктор богословия: «Не исцеление ради фокуса какого-то, а исцеление ради того, чтобы человек получил определённый, как сейчас говорят, massage — послание от Бога».

      Клирик Храма Казанской иконы Божьей Матери в Вырице, доктор богословия иеромонах Мефодий современным языком объясняет древние святые истины.

      Иеромонах Мефодий: «Почему именно здесь происходит исцеление? Потому что здесь жил святой Серафим Вырицкий. Серафим Вырицкий — не маг, не экстрасенс».

      Но именно к его мощам приезжают в поисках не только гармонии души, но и здоровья тела. Старшая свечница храма Ольга собрала сотни историй чудесноого исцеления. Всё началось, когда на территории храма выкопали техническую скважину.

      Ольга Марашан: «Вдруг подходит женщина, и говорит: „А где у вас тут источник батюшки Серафима?“ Какой источник? У нас источника нет. А у нее болезнь кожи была непонятная».

      Ольга рассказывает, что женщину тогда пожалели, дали обычной, как им тогда казалось, воды из-под крана.

      Ольга Марашан: «Она к нам приехала снова. Показывает лицо, руки. А кожа чистенькая».

      История разлетелась по миру, теперь сюда приезжают тысячи паломников.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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