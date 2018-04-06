ЦСКА и «Химки» встретятся в четвертьфинале баскетбольной Евролиги

По окончании регулярного чемпионата турнира Евролиги стало известно, что два российских клуба сыграют в ¼ финала.
Как передает «Интерфакс», московский ЦСКА и подмосковные «Химки» встретятся в четвертьфинальном матче баскетбольной Евролиги.
В четверг баскетболисты московского ЦСКА обыграли сербскую «Црвену Звезду» в домашнем матче заключительного, 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 92:81 (23:24, 14:20, 27: 19, 28:18). А «Химки» в гостевом мачтче уступили испанской «Барселоне» (82:86).
ЦСКА финишировал на первом месте и теперь, согласно регламенту, должен встретиться с командой, ставшей по итогам чемпионата восьмой. Выиграв 16 матчей и в 14 встречах проиграв, подмосковный клуб «Химки» набрал 48 очков и занял восьмое место.
Четвертьфинальные серии до трех побед пройдут с 17 апреля по 1 мая.
В четверг баскетболисты московского ЦСКА обыграли сербскую «Црвену Звезду» в домашнем матче заключительного, 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 92:81 (23:24, 14:20, 27: 19, 28:18). А «Химки» в гостевом мачтче уступили испанской «Барселоне» (82:86).
ЦСКА финишировал на первом месте и теперь, согласно регламенту, должен встретиться с командой, ставшей по итогам чемпионата восьмой. Выиграв 16 матчей и в 14 встречах проиграв, подмосковный клуб «Химки» набрал 48 очков и занял восьмое место.
Четвертьфинальные серии до трех побед пройдут с 17 апреля по 1 мая.
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