Капитан крымского сейнера «Норд» отпущен из-под ареста

Суд Украины освободил капитана крымского сейнера «Норд» до начала основного разбирательства по делу.
Херсонский суд освободил из-под ареста Владимира Горбенко, капитана крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного погранслужбой Украины полторы недели назад в Азовском море. Правда, где капитан будет находиться до суда, не сообщается.
Александр Руденко, адвокат: «Мы получили первый успех. Судья удовлетворил наше ходатайтсво, принял правильное и взвешенное решение, не пошел на поводу у органов следствия и отказался рассматривать вопрос о его аресте, как они требовали. Судья пригрозил им, что если они не отпустят человека, то он признает завтра незаконным его содержание под арестом».
Адвокат также сообщил, что прямо из зала суда Владимир Горбенко поехал в больницу. Напомним, капитану стало плохо с сердцем. Когда его поместили в изолятор, все лекарства остались на борту судна.
Александр Руденко: «Конечно, все, что происходило это для него — стресс. Поэтому сейчас мы привезли его в больницу, чтобы провести нормальное обследование».
Позже капитан и сам рассказал о своем самочувствии, пишет РИА Новости. В последние дни он перенес два тяжелых сердечных приступа.
Владимир Горбенко: капитан сейнера «Норд»: «Чувствую себя средненько. У меня уже было за это время два гипертонических криза. Доктора вчера после оформления меня в изолятор давление высокое зафиксировали — 210 на 100. Медики принимали решение меня госпитализировать, но потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказались меня оставлять в больнице».
Напомним, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. На борту находился экипаж — 10 российских граждан, жителей Керчи. Сейнер доставили в порт Бердянска и арестовали. Экипаж судна по-прежнему остается в порту. От моряков требовали признать себя украинцами, хотя все члены экипажа «Норда» имеют российское гражданство. Рыбаков обвинили в нарушении порядка въезда в Крым. А капитану сейнера может грозить до пяти лет лишения свободы.
В четверг депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выразила уверенность, что захват судна «Норд» можно квалифицировать, как преступление террористической направленности.
Александр Руденко, адвокат: «Мы получили первый успех. Судья удовлетворил наше ходатайтсво, принял правильное и взвешенное решение, не пошел на поводу у органов следствия и отказался рассматривать вопрос о его аресте, как они требовали. Судья пригрозил им, что если они не отпустят человека, то он признает завтра незаконным его содержание под арестом».
Адвокат также сообщил, что прямо из зала суда Владимир Горбенко поехал в больницу. Напомним, капитану стало плохо с сердцем. Когда его поместили в изолятор, все лекарства остались на борту судна.
Александр Руденко: «Конечно, все, что происходило это для него — стресс. Поэтому сейчас мы привезли его в больницу, чтобы провести нормальное обследование».
Позже капитан и сам рассказал о своем самочувствии, пишет РИА Новости. В последние дни он перенес два тяжелых сердечных приступа.
Владимир Горбенко: капитан сейнера «Норд»: «Чувствую себя средненько. У меня уже было за это время два гипертонических криза. Доктора вчера после оформления меня в изолятор давление высокое зафиксировали — 210 на 100. Медики принимали решение меня госпитализировать, но потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказались меня оставлять в больнице».
Напомним, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. На борту находился экипаж — 10 российских граждан, жителей Керчи. Сейнер доставили в порт Бердянска и арестовали. Экипаж судна по-прежнему остается в порту. От моряков требовали признать себя украинцами, хотя все члены экипажа «Норда» имеют российское гражданство. Рыбаков обвинили в нарушении порядка въезда в Крым. А капитану сейнера может грозить до пяти лет лишения свободы.
В четверг депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выразила уверенность, что захват судна «Норд» можно квалифицировать, как преступление террористической направленности.
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