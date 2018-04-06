Эксперты объяснили выгоду Порошенко от обострения военного конфликта в Донбассе

Порошенко завершает АТО и начинает войсковую операцию в Донбассе? Он действительно хочет атаковать мятежные республики или это лишь словесная предвыборная маскировка?
Порошенко объявил, что антитеррористическая операция в Донбассе завершится уже в мае. Казалось бы, люди могут вздохнуть с облегчением. Но на самом деле никакой речи о мире не идет. Киев лишь меняет формат операции, объясняя это резко возросшим уровнем угрозы на востоке страны. Некоторые эксперты уже говорят, что Порошенко открыто готовится к новой атаке. Чем же объяснить очередные «мирные инициативы» Порошенко, выяснял корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
Возможно, объяснение прячется в цифрах. По последним опросам за Петра Порошенко на будущих президентских выборах готовы голосовать 18% украинцев, за Юлию Тимошенко — 15%. Совсем небольшой разрыв, но опросы предсказывают, что Тимошенко с легкостью обойдет действующего президента во втором туре: 30% против 23%. И пусть до голосования еще 11 месяцев, украинская элита уже вовсю играет на его результат.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Мы вводим абсолютно новые и более эффективные меры по применению Вооруженных сил, расширению наших оборонных возможностей и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашей страны. Порох надо держать сухим».
Учитывая, что «Порохом» на Украине часто называют самого Порошенко, остроловы соцсетей уже вдоволь поиздевались: когда это, мол, порох сухим-то был? Хотя шутки не слишком уместны: фраза Порошенко звучит, как угроза, тем более, что разворот к силовому сценарию реален. Как раз об этом сегодня предупреждал глава МДИ РФ Сергей Лавров, на московской конференции по безопасности.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Ревизии пытаются подвергнуть и минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем».
Так называемая «партия войны» в окружении Порошенко за все его президентство свои позиции только усиливала. Но политологи расходятся в оценках: готова ли она пойти на новое обострение? И главное — согласится ли на него президент?
Михаил Погребинский, директор киевского Центра политических исследований и технологий: «Просто передается управление от одних структур другим. Так что риторика, как обычно, воинственная, но мне кажется что за этим каких-то реальных планов на проведение войсковых операций не предусматривается».
Но переход операции от МВД, СБУ и нацгвардии к армии, имеет не только формальное значение. Руководители силовиков, например Аваков, остаются при своих интересах, которые не всегда совпадают с президентскими. Военных же Петру Порошенко контролировать проще.
Искандер Хисамов, украинский политолог, журналист: «Это тоже идет к общей тенденции концентрации власти в руках президента. А самое главное, будет возможность в любой момент объявить военное или чрезвычайное положение. И таким образом отменить или изменить формат будущих выборов президента и парламента. И позволить Порошенко, не имея общественной поддержки, все-таки сохранить власть».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Возможно, объяснение прячется в цифрах. По последним опросам за Петра Порошенко на будущих президентских выборах готовы голосовать 18% украинцев, за Юлию Тимошенко — 15%. Совсем небольшой разрыв, но опросы предсказывают, что Тимошенко с легкостью обойдет действующего президента во втором туре: 30% против 23%. И пусть до голосования еще 11 месяцев, украинская элита уже вовсю играет на его результат.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Мы вводим абсолютно новые и более эффективные меры по применению Вооруженных сил, расширению наших оборонных возможностей и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашей страны. Порох надо держать сухим».
Учитывая, что «Порохом» на Украине часто называют самого Порошенко, остроловы соцсетей уже вдоволь поиздевались: когда это, мол, порох сухим-то был? Хотя шутки не слишком уместны: фраза Порошенко звучит, как угроза, тем более, что разворот к силовому сценарию реален. Как раз об этом сегодня предупреждал глава МДИ РФ Сергей Лавров, на московской конференции по безопасности.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Ревизии пытаются подвергнуть и минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем».
Так называемая «партия войны» в окружении Порошенко за все его президентство свои позиции только усиливала. Но политологи расходятся в оценках: готова ли она пойти на новое обострение? И главное — согласится ли на него президент?
Михаил Погребинский, директор киевского Центра политических исследований и технологий: «Просто передается управление от одних структур другим. Так что риторика, как обычно, воинственная, но мне кажется что за этим каких-то реальных планов на проведение войсковых операций не предусматривается».
Но переход операции от МВД, СБУ и нацгвардии к армии, имеет не только формальное значение. Руководители силовиков, например Аваков, остаются при своих интересах, которые не всегда совпадают с президентскими. Военных же Петру Порошенко контролировать проще.
Искандер Хисамов, украинский политолог, журналист: «Это тоже идет к общей тенденции концентрации власти в руках президента. А самое главное, будет возможность в любой момент объявить военное или чрезвычайное положение. И таким образом отменить или изменить формат будущих выборов президента и парламента. И позволить Порошенко, не имея общественной поддержки, все-таки сохранить власть».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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