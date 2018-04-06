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7 апреля, 13:15
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    СК расследует гибель зажатой дверьми трамвая женщины

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    СК расследует гибель зажатой дверьми трамвая женщины

    СК расследует гибель зажатой дверьми трамвая женщины

    В Москве следователи проверяют информацию СМИ о гибели женщины, которую зажало дверьми трамвая.

    Как сообщается на сайте столичного главка СК РФ, следователи проверяют информацию о гибели женщины в результате инцидента с трамваем.

    СМИ сообщали, что 2 апреля на Чертановской улице Москвы на остановке трамвайные двери зажали ногу 52-летней женщины, выходившей из вагона. Водитель трамвая этого не заметил и начал движение, протащив ее по асфальту. Женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.

    Сообщение пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве: «В рамках проверки будет решен вопрос о наличии либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ „Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“».

    По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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