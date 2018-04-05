В Лондоне мужчина ранил ножом трех подростков

Британские СМИ сообщили о нападении вооруженного ножом человека на подростков на востоке Лондона.
Как передает Daily Mail, около 18:00 по местному времени в восточной части Лондона трое 15-летних подростков получили ножевые ранения в результате нападения на них вооруженного ножом человека. По сведениям издания, мужчина задержан. Ему будут предъявлены обвинения в покушении на убийство.
Медики сообщили, что один из пострадавших получил легкие ранения, не угрожающие жизни. О состоянии двоих других подростков информации нет.
Полиция выясняет мотивы нападавшего. Ведется следствие.
Медики сообщили, что один из пострадавших получил легкие ранения, не угрожающие жизни. О состоянии двоих других подростков информации нет.
Полиция выясняет мотивы нападавшего. Ведется следствие.
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