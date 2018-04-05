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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В Лондоне мужчина ранил ножом трех подростков

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    • Фото: @CarlaxyS5 / twitter.com
    В Лондоне мужчина ранил ножом трех подростков

    В Лондоне мужчина ранил ножом трех подростков

    В Лондоне мужчина ранил ножом трех подростков
  • Фото: @CarlaxyS5 / twitter.com

    • Британские СМИ сообщили о нападении вооруженного ножом человека на подростков на востоке Лондона.

    Как передает Daily Mail, около 18:00 по местному времени в восточной части Лондона трое 15-летних подростков получили ножевые ранения в результате нападения на них вооруженного ножом человека. По сведениям издания, мужчина задержан. Ему будут предъявлены обвинения в покушении на убийство.

    Медики сообщили, что один из пострадавших получил легкие ранения, не угрожающие жизни. О состоянии двоих других подростков информации нет.

    Полиция выясняет мотивы нападавшего. Ведется следствие.

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