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7 апреля, 13:15
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    «Сбербанк» назвал фейком сообщение об опасном для клиентов вирусе

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    «Сбербанк» назвал фейком сообщение об опасном для клиентов вирусе

    «Сбербанк» назвал фейком сообщение об опасном для клиентов вирусе

    В «Сбербанке» опровергли сообщение об опасном вирусе, который крадет данные о банковских картах со смартфонов клиентов.

    В «Сбербанке» подчеркнули, что их клиентам ничто не угрожает — все они надежно защищены существующими антивирусными продуктами.

    Саму же новость о вирусе Android.BankBot.358.origin в «Сбербанке» назвали «фейковой», отметив, что оставляют за собой право доказать несостоятельность публикации в суде, передает РБК.

    Отметим, что ранее в компании «Доктор Веб» заявили, что специалисты обнаружили новую модификацию вируса-троянца, который нацелен на кражу средств клиентов «Сбербанка». При этом утверждалось, что вирус заразил уже более 60 тысяч мобильных устройств, а ущерб, который он может нанести пользователям, превышает 78 млн рублей.

    В ответ в «Сбербанке» заявили, что давно знают о существовании этого вируса и внимательно следят за его активностью.

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